Así luce ahora el bebé que fumaba 40 cigarrillos a diario

Empezaría a estrellarse la cabeza contra la pared. Estaba loco, se hacía daño si no conseguía un cigarrillo Empezaría a estrellarse la cabeza contra la pared. Estaba loco, se hacía daño si no conseguía un cigarrillo

Diana creyó en aquel momento que la adicción de Aldi comenzó con la exposición a los fumadores. Él la acompañaba cada mañana al mercado donde ella vende verduras cultivadas en su tierra. La gente allí podría haberle enseñado a fumar, y podría conseguir cigarrillos fácilmente preguntando en el mercado.

aldisuganda21.webp De bebé fumador a niño que concientiza a la juventud de los peligros del tabaquismo: Así luce Aldi Rizal actualmente, en una Indonesia que está comenzando a cambiar la legislatura sobre el consumo de cigarrillo

En muchas regiones del mundo, esto puede parecer poco realista y una excusa, pero en Indonesia es muy probable. El país tiene el porcentaje más alto de fumadores masculinos a nivel mundial y uno de los índices más altos de fumadores adolescentes y niños del mundo, impulsado por la falta de control sobre la publicidad, las ventas relajadas y los precios bajos.

Aldi Rizal: De niño fumador a activista anti-tabaco

Aldi pasó por una difícil rehabilitación, pero ahora quiere ayudar a otros niños que están pasando por una experiencia similar a la suya, ya que estas circunstancias son comunes en Indonesia, sobre todo en las áreas rurales:

Ya no quiero fumar. No quiero enfermarme [...] Por favor, no fumes. Ni siquiera lo intentes. Es difícil dejarlo Ya no quiero fumar. No quiero enfermarme [...] Por favor, no fumes. Ni siquiera lo intentes. Es difícil dejarlo

Aldi-rizal-2.webp

No obstante, hay esperanza para los niños y adolescentes indonesios, ya que durante agosto del 2022, el gobierno de este país comenzó a endurecer las medidas y prevenciones respecto al tabaco.

Según The Jakarta Post, el Ministerio de Salud de Indonesia planificó una nueva resolución para controlar la promoción y el empaque incluso de los cigarrillos electrónicos, que no habían sido regulados desde su legalización en 2018.

Este ministerio también buscará aumentar el tamaño de las advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de tabaco del 40 al 90 por ciento, prohibir la publicidad, el patrocinio y la promoción de productos de tabaco y prohibir la venta de cigarrillos individuales.

Actualmente, de acuerdo a la agencia de noticias Antara News, autoridades ministeriales exigieron a los funcionarios locales que las áreas cercanas a las instituciones educativas estén libres de anuncios de cigarrillos y puestos de venta de cigarrillos, para cortar el contacto con el tabaco a las juventudes e infancias.

Más contenido en Urgente24:

Periodista de LN confirmó que Ercolini quiso "convencerla"

Hallan muerto a un excombatiente, investigan sus match en Tinder

Trenes: Cómo devolver o cambiar la fecha de un pasaje

El alimento en tu nevera que sirve para ahuyentar cucarachas

Agustín de Gran Hermano confesó un delito y puede ir preso