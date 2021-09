Venezolanos prefieren quedarse en Chile a volver a Venezuela

Les ofrecemos el regreso a Venezuela. ¿Cuándo? Es posible incluso esta misma semana. Si reunimos por lo menos 50 en Iquique que quieran irse, el avión pasaría a recogerlos acá. Y de acá, a Maiquetía. Ese es el ofrecimiento que les tenemos. Les ofrecemos el regreso a Venezuela. ¿Cuándo? Es posible incluso esta misma semana. Si reunimos por lo menos 50 en Iquique que quieran irse, el avión pasaría a recogerlos acá. Y de acá, a Maiquetía. Ese es el ofrecimiento que les tenemos.

Los venezolanos rechazaron tajantemente la propuesta: “Más de uno no va a querer regresar. ¡Cómo nos costó caminar seis países para llegar aquí!”, “en Venezuela el salario mínimo es de 3 dólares, un cartón de huevos”. “Nosotros no queremos regresar a Venezuela, no queremos saber nada de Venezuela todavía hasta que no tengamos algo de verdad”, “que agarre ese avión y se vaya él solo con su avión o con su familia”, manifestaron los migrantes.

Ante esa posición, al representante diplomático de Maduro no le quedó otra opción que alejarse. “Estas son consecuencias del bloqueo. En 2015 Venezuela estaba en una condición totalmente diferente”, con estas declaraciones al medio T13, Méndez intentó defenderse.

Casi el 20% de la población de Venezuela abandonó el país, ya son 5,667,921 millones de migrantes venezolanos alrededor de todo el mundo según el último informe de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, creada por ACNUR, correspondiente a septiembre de este año.