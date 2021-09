Juan Guaidó quiere hacer creer que Maduro está derrotado

Juan Guaidó considera que “hoy no hay condiciones, pero no somos actores pasivos en este proceso, vamos a ir a exigir a los rincones que sean necesarios porque es lo que nos corresponde”. Y agregó: “Te lo digo clarito Maduro, estás derrotado porque no tienes ningún tipo de legitimidad, estás derrotado porque no tienen ningún tipo de credibilidad, estás derrotado porque eso no implica ningún tipo de reconocimiento a la dictadura, estás derrotado porque estamos unidos para luchar, estás derrotado porque vamos a echar el resto, estás derrotado porque hay posibilidad de un Acuerdo de Salvación Nacional. Maduro, de cara al 21 de noviembre estás derrotado porque no tienes legitimidad; aquí todos estamos unificados en la lucha por Venezuela ”.