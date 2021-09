Casi el 20% de la población de Venezuela abandonó el país

Casi un 20% de la población de Venezuela decidió emigrar del país, y aunque quizá el número parezca pequeño, en realidad son cifras muy alarmantes. Para ponerlo en perspectiva, teniendo en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene 2.890.151 habitantes, según el Censo 2010; Venezuela ha sufrido un éxodo de población equivalente a casi dos veces la población de CABA.

Nicolás Maduro le pidió el martes pasado (21/9) a Pedro Castillo, presidente de Perú, cooperar para impulsar el plan denominado "Vuelta a la Patria" para el retorno de migrantes de la nación caribeña en el país andino y que este sea "masivo". Así lo expresó en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV):

Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria; tenemos mas de 42.000 venezolanos inscritos para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos de Perú y Venezuela para un plan de Vuelta a la Patria masivo.

Iquique

El sábado pasado (25/9) se llevó a cabo en Iquique, Chile una manifestación bajo los lemas "No más migrantes", "No más ilegales" y "Chile es una república que se respeta", en la cual no solo los participantes asistieron convocados por un discurso de odio sino que también perpetraron ataques directos contra la población que reside en situación administrativa irregular.

Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela, publicó en sus redes que “Venezuela repudia la xenofobia y las agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales”. También anunció que Nicolás Maduro le dio la orden de poner en marcha el plan “Vuelta a la Patria”, el mismo plan propuesto para Perú.

Por su parte el gobierno de Chile actuó mediante la Fiscalía Regional de Tarapacá, con jurisdicción sobre la ciudad portuaria de Iquique, que ordenó identificar a los autores del acto racista. La fiscal Jocelyn Pacheco señaló que al tomar conocimiento mediante imágenes y videos en redes sociales, de los hechos que afectaron a una comunidad extranjera, solicitó la intervención de la Brigada Criminal de la Policía de Investigaciones.

El éxodo de migrantes venezolanos es masivo y exige una respuesta a nivel regional, si bien la mayoría de los líderes de Latinoamérica se han mostrado abiertos a una política de inclusión, empiezan a observarse actos de odio y discriminación totalmente infundados hacia la población inmigrante de Venezuela.