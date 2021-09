Chile reubica a venezolanos y busca culpables en Iquique

Carvajal regresó de Santiago donde presentó un recurso de protección contra el presidente Sebastián Piñera, por su responsabilidad e inacción frente a la crisis migratoria en Tarapacá.

Las atribuciones en materia de seguridad, de frontera y migración para este conflicto en particular, están en el nivel central, por eso le decimos al Presidente Sebastián Piñera que él es el responsable, porque estas acciones que él debe tomar, no las toma, teniendo las atribuciones, y eso para nosotros, es una omisión.

Según él, la crisis lleva 2 meses sin que el Gobierno nacional se hubiese hecho cargo de los acontecimientos en evolución en Iquique.

El gobernador explicó que “voluntarias y voluntarios acompañarán a estas familias que, además, se realizaron un examen PCR para garantizar la seguridad y salud de todas y todos”.

Tras el desalojo de Plaza Brasil ocurrido el pasado viernes, surgieron albergues improvisados y temporales.

Explicó Carvajal:

Uno de ellos, en la sede del Colegio Regional de Profesores. Las organizaciones nacionales e internacionales, con fondos privados, han destinado habitaciones de hostales para que las personas puedan pasar la noche. La iglesia también ha colaborado, algunas familias iquiqueñas. A todos ellos, agradecemos su colaboración.

Además, las universidades Arturo Prat, Santo Tomás y Tarapacá, se pusieron a disposición con asesoría jurídica y social a través de sus estudiantes.

https://twitter.com/Econ_Vzla/status/1441940602598215684 En esa hoguera de Chile arde mucho más que las pocas pertenencias de esos venezolanos desesperados. Arde nuestro fracaso como sociedad. Arde una Venezuela que pudo ser y ya no es. Ardemos todos. — Omar Zambrano (@Econ_Vzla) September 26, 2021

Carvajal también anunció la disposición de 100 pasajes terrestres para los ciudadanos migrantes que deseen salir de la región, hacia otros destinos del país. El financiamiento de estos tickets se realizará a través de recursos personales y particulares.

Como 5ta. medida, Carvajal señaló que se comunicó con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, para poner a disposición el apoyo del Gobierno Regional en el resguardo de niños y niñas migrantes que han sido vulnerados en sus derechos durante la crisis migratoria.

La Asociación de Gobiernos Regionales, envió una declaración de respaldo hacia Tarapacá, firmada por los 16 gobernadores electos del país:

Queremos manifestar nuestro total apoyo al Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, frente a la grave crisis migratoria y de las políticas migratorias que enfrenta su región y todas las regiones del norte grande, y que se ve acrecentada por la ineficaz acción del Gobierno de Chile y el Ministro del Interior.

La responsabilidad de mantener el orden y seguridad de todas las personas que habitan el país, es potestad del Ministerio del Interior y por extensión en las regiones, de los designados delegados presidenciales.

Hasta el momento las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior no han sido efectivas, ni tampoco el anuncio de nuevas expulsiones va a resolver la situación de descontrol en las fronteras del norte y de sus ciudades. Si consideramos que las medidas dispuestas desde 2018 por este Gobierno, son reconocidas internacionalmente como ineficaces para generar una migración segura y han producido un aumento histórico de la irregularidad migratoria, más de una decena de muertes en frontera, y actos como los vistos los últimos días en Iquique, con agresiones entre seres humanos, no podemos sino sospechar de la real voluntad de este gobierno por mantener la seguridad de nuestros compatriotas y de las personas que migran desesperadamente desde sus países de origen.

En México

En tanto, transcurre el 2do. encuentro entre Gobierno y oposición venezolana en México, con el auspicio del Reino de Noruega, que informó que mantendrá una estricta imparcialidad.

https://twitter.com/rolandoteleSUR/status/1441946360048144386 Equipo facilitador #Noruega en diálogo entre gobierno y oposiciones de #Venezuela se compromete a “estricta imparcialidad” y lamenta declaración de primera ministra de ese país en la #ONU afecte la “confianza en su papel”. Esencial un diálogo “sin ninguna interferencia indebida” pic.twitter.com/buikisl6Lw — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) September 26, 2021

El pronunciamiento se hizo en respuesta a las recientes declaraciones de la primera ministra noruega, Erma Solberg, en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que cuestionó a Venezuela en materia de derechos humanos.

“El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes según las pautas establecidas, en este sentido lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel”, expresó Dag Nylander, director del Centro Nnoruego para la Resolución de Conflictos.

Por el lado de la oposición, la Plataforma Unitaria reiteró su “compromiso de continuar la negociación sobre la agenda acordada”, según un comunicado emitido por Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora.

El comunicado fue cuando los representantes del régimen de Nicolás Maduro no llegaran a tiempo para participar en la ronda de conversaciones que estaba pautada para el día viernes 24/09. Lo hicieron 24 horas después.