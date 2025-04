Unión Europea versus Donald Trump por los aranceles y el mercado

En marzo, la administración de Donald Trump impuso formalmente aranceles al acero y al aluminio importado de la UE y precisó que pronto entrarán en vigor más gravámenes para los automóviles, una manera de fomentar la industria nac and pop para que las empresas inviertan en el país, con nuevos puestos de trabajo y que todo ello repercuta en buenos precios al consumidor.

En diciembre, Trump también anunció grandes aranceles (un 25%) a los tres mayores socios comerciales de EE.UU, China, Canadá y México, en tanto no tomaran medidas enérgicas contra el fentanilo y los migrantes.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este martes (01/04/25) que los próximos sectores que enfrentarán los aranceles de Trump serán los semiconductores, los productos farmacéuticos y la madera.

Desde el Parlamento Europeo, Von der Leyen afirmó que muchos europeos se sintieron "totalmente desanimados" por los anuncios estadounidenses. Asimismo, dijo que Europa no inició este conflicto, pero que si es necesario sí tomarán represalias.

Europa no ha iniciado esta confrontación. No queremos necesariamente tomar represalias, pero si es necesario, tenemos un sólido plan para hacerlo y lo utilizaremos Europa no ha iniciado esta confrontación. No queremos necesariamente tomar represalias, pero si es necesario, tenemos un sólido plan para hacerlo y lo utilizaremos

image.png Automóviles esperando en el puerto de Bremerhaven, Alemania, con destino a la exportación. La administración Trump planea implementar aranceles más altos para los automóviles a partir del jueves. | GENTILEZA THE GUARDIAN

Luego del anuncio de los aranceles al acero y al aluminio en marzo, la Comisión Europea anunció la imposición de gravámenes sobre productos estadounidenses por un valor de hasta 26 000 millones de euros .

Las medidas, que entrarían en vigor este 1 de abril pero se aplazaron, incluyen la reimposición de aranceles sobre productos estadounidenses por un valor de 4 500 millones de dólares, como vaqueros y motocicletas Harley-Davidson, que se suspendieron durante la presidencia de Joe Biden.

Del mismo modo, el Ejecutivo de la UE está negociando con sus estados miembros sobre un segundo tramo de aranceles, por un valor aproximado de 18.000 millones de euros, que abarca el acero, el aluminio, las aves de corral, la carne de vacuno, los mariscos y los frutos secos.

Al respecto de los aranceles que amenazan su mercado, Von der Leyen afirmó que "todos los instrumentos" estaban sobre la mesa. "Europa tiene muchas cartas en juego. Desde el comercio hasta la tecnología y el tamaño de nuestro mercado", sentenció.

"Pero esta fortaleza también se basa en nuestra disposición a tomar contramedidas firmes si es necesario", cerró.

