Türkiye acelera su propio jet de combate contra el F-16

En febrero de 2013, hubo reuniones con Saab AB, por instrucción del entonces 1er. ministro Recep Tayyip Erdoan, y se firmó un acuerdo con TAI. Pero en 2015, el entonces 1er. ministro Ahmet Davutolu anunció que el programa TF-X, de un caza bimotor, sería nacional e independiente.

El contrato para el diseño y desarrollo se firmó entre el SSM del Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye y TAI en agosto de 2016: US$ 1.180 millones, y se comenzó a buscar un proveedor de ingeniería, que resultó BAE Systems, del Reino Unido. Pero Rolls-Royce ofreció la transferencia de tecnología del motor EJ200 y el desarrollo conjunto de un derivado para el programa TF-X.

Reino Unido emitió una licencia de exportación general abierta a las empresas de defensa que deseen exportar bienes, software o tecnología a Türkiye.

Con todos estos datos de background, vamos a las novedades.

f-16.jpg Avión F-16 durante un ejercicio de combate con la Fuerza de Defensa de Israel.

Ibrahim Karatas escribió el siguiente comentario en el diario oficialista turco Daily Sabah:

Está casi claro que el Congreso de USA no permitirá la venta de los F-16 que solicitó Türkiye, ya que los congresistas propusieron algunas condiciones nuevas, como no violar los territorios aéreos y marítimos griegos. Todavía está por saberse si el presidente de USA, Joe Biden, utilizará su autoridad que puede usar en situaciones extraordinarias para evadir la decisión del Congreso pero, probablemente, los F-16 nunca serán comprados por Türkiye, al menos en los próximos años.

Estados Unidos, que no vendió F-35 antes, se muestra reacio a vender F-16 a pedido de grupos de presión griegos, armenios y otros. Además, el día en que se tomó esta decisión, el Congreso también decidió proporcionar US$ 187 millones de ayuda a las YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK.

Desafortunadamente, no Türkiye, pero todos los países y organizaciones que son hostiles a Türkiye están contentos con las decisiones de la administración estadounidense. Además de Türkiye, tal hipocresía también es evidente contra otros países amigos. Por ejemplo, Türkiye recibió sanciones porque compró misiles S-400 de Rusia, pero India, que compró los mismos misiles, quedó exenta de las mismas sanciones. Por otro lado, a Türkiye no se le permitió vender helicópteros Atak con motor estadounidense, al adversario de India, Pakistán.

Es un hecho notorio que los miembros del Congreso estadounidense realizan sus asuntos políticos con los cheques que les dan los lobbies. Como tal, los grupos de presión que dan más dinero pueden hacer que se promulguen fácilmente las leyes que quieren. En la venta del F-16, Türkiye, miembro de la OTAN, fue sacrificada por las donaciones de los cabilderos. Ciertamente, no es Estados Unidos el que gana, sino los cabilderos y congresistas que aceptan dinero de ellos.

Sin embargo, aún no son conscientes de que Türkiye difícilmente será la perdedora. Deben pensar que si a Türkiye no se le dan armas, quedará indefensa, pero no es así. Si los griegos piensan que tienen jets muy avanzados y creen que pueden hacer frente a Türkiye, están equivocados. Su primer error fue comprar tantas armas por miedo a Türkiye.

A diferencia de sus puntos de vista, la parte turca piensa que no es la solución y propone que la parte griega se siente con Türkiye y renuncie a sus demandas sobre territorios aéreos y marítimos que no son suyos. (Para los que no conocen el origen del problema, el debate es que mientras Grecia quiere ampliar su espacio aéreo y marítimo de 6 millas a 10 millas, Türkiye se opone ya que la primera se lo quitaría a los segundos) .

Si los griegos creen que tienen una ventaja sobre Türkiye, están totalmente equivocados, porque el primer prototipo del avión de combate nacional (MMU) pronto dejará el hangar para las pruebas en tierra. El día en que el luchador esté completamente ensamblado, comprenderán que la victoria no será posible si se aprueban decisiones contra Türkiye en el Congreso de los Estados Unidos. Porque si de lo que se trata es de poseer un caza, en los próximos años, mientras ellos estarán comprando jets a precios elevados, Türkiye estará produciendo su propio avión a menor costo.

Actualmente, la británica Rolls Royce parece haber aceptado producir el motor del avión y BAE Systems ya ha brindado apoyo para el diseño. Mientras los griegos pierden el tiempo con los congresistas, Türkiye coopera con los fabricantes de aviones británicos e invierte en el futuro. Si los fabricantes turcos aún enfrentan problemas, todos los que pueden producir piezas de aviones en Türkiye probablemente se unirán y probablemente producirán aviones nacionales, ya que ya se han ido de manera irreversible. Si es necesario, no estaría mal que Baykar, que produce los UCAV Bayraktar, se una al proyecto.

Por otro lado, sería bueno que países amigos como Pakistán, Azerbaiyán, Qatar y Kuwait se involucraran en proyectos de defensa tan importantes. Al final, tendrán un jet de 5ta. generación a un precio más económico, no enfrentarán embargos y contribuirán a la producción de un jet. En los últimos 80 años, el mundo occidental ha cooperado y establecido una unión como la Unión Europea, además de lograr producir muchos productos a bajo precio. Türkiye y sus amigos pueden hacer lo mismo.

Un país puede ser débil en soledad, pero algunos países pueden hacer muchas cosas que no pueden hacer solos. Además, las colaboraciones basadas en proyectos pueden extenderse a otras áreas con el tiempo. Es cierto que el futuro de quien depende de otros es construido o destruido por otros. Sin embargo, la unión trae fuerza e independencia.

