Trump en el Golfo: Pacto sunita, advertencia final a Irán y desaire a Israel

image.png El emir de Qatar y Donald Trump firmaron un jugoso contrato que genera un intercambio económico de al menos 1,2 billones de dólares (compra de aeronaves como inversiones en infraestructura militar y proyectos de defensa conjunta)

En ese sentido, la Casa Blanca tiene terror al programa nuclear de Irán, el que supuestamente está destinado a fines civiles, ya que estima que el país posee reservas de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al grado militar (90 %). De hecho, expertos nucleares advierten que, en tan sólo un mes, Teherán podría desarrollar una bomba atómica.

De ser así, no sólo Israel estaría en peligro de vida, sino también cualquier adversario al régimen islamista fundamentalista. Tal es el nivel de preocupación que, Trump, teme que una bomba nuclear caiga en manos del terrorismo, es decir, de los grupos aliados —o proxies— de Irán, que libran una batalla sangrienta contra los valores de Occidente.

image.png Aviones cazas militares custodiaron el vuelo de Trmp en su llegada a Arabia Saudita y Qatar, en medio de las tensiones entre Washington e Irán | GENTILEZA EFE

Desplante de Trump a Israel y nuevas alianzas

Israel observa con recelo la actual gira de Donald Trump por Medio Oriente, que incluye paradas estratégicas en Arabia Saudita, Qatar —a la que Tel Aviv acusa de financiar el terrorismo y de albergar a altos dirigentes de Hamás— y Emiratos Árabes Unidos. Al gobierno israelí le parece un destrato que el republicano no haya programado una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu en medio de su paso por el Golfo Pérsico,

Además, los acuerdos de cooperación en defensa y equipamiento militar que Trump ha firmado en menos de 24 horas con Qatar y Arabia Saudita demuestran que la Casa Blanca está soltándole la lealtad al gobierno ultraortodoxo de Netanyahu, al que muchos acusan de haber incurrido en excesos en nombre de su legítima defensa.

Asimismo, la reunión de este miércoles entre Trump y Ahmad Ashl-Shara, presidente sirio de facto y líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un grupo vinculado a Al Qaeda que lleva a cabo una limpieza étnica contra las minorías drusas y musulmanas alauitas, ha causado fuerte malestar en Tel Aviv, que considera que la Casa Blanca, en este momento, está codeándose con terroristas.

image.png El primer encuentro en 25 años, entre un presidente de Estados Unidos y uno de Siria | GENTILEZA FOX NEWS

Además, Trump anunció el levantamiento de todas las sanciones a Siria, manifestando su intención de respaldar al nuevo gobierno de facto que derrocó a Bashar al-Ásad, actualmente asilado en Rusia. Incluso, el presidente republicano elogió públicamente al actual presidente sirio Ahmad Ashl-Shara —designado por la ONU como terrorista— y lo describió como "joven, atractivo, un tipo duro, con un pasado sólido, un pasado muy sólido, luchador. Tiene un gran don a la hora de mantener la calma".

Amenaza de Trump para un desarme nuclear

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves desde Qatar que se encuentra en "negociaciones muy serias con Irán para una paz a largo plazo", por lo que considera que EE.UU. "tal vez se está acercando a hacer un trato", y pueda no tener que recurrir al uso de la fuerza militar.

"Hay dos pasos: un paso muy, muy bonito, y está el paso violento. Violencia como la gente no ha visto antes. Espero que no tengamos que hacer esto", comentó desde Qatar, la segunda parada de su gira oficial por Medio Oriente, tras haber pisado suelo saudí el miércoles.

image.png Trump y Arabia Saudita firmaron el martes un multimillonario paquete de cooperación económica y militar. Valorado en más de US$600.000 millones, incluye "el mayor acuerdo de venta de armas de la historia", según la Casa Blanca.

El nuevo ultimátum de Trump contra Irán se enmarca en la actual escalada de violencia en el Golfo tras el atentado del 7 de octubre en Israel y el consecuente asedio israelí en Gaza, sumado al resurgimiento de focos de conflicto, como los hutíes de Yemen, al acecho de embarcaciones en el Mar Rojo, Hezbolá lanzando misiles desde el Líbano y Hamás alineándose con las milicias chiitas, respaldadas por Irán.

Las condiciones de Irán para acatar a Washington

Mientras Trump presiona a Irán para que se desarme nuclearmente, o al menos acepte el control de organismos atómicos internacionales —encargados de vigilar la cantidad de uranio enriquecido—, desde Teherán afirman que, como condición, Washington debe retirar las sanciones.

Así lo dio a entender Alí Shamkhaní, un importante asesor político, militar y nuclear del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

De acuerdo con Shamkhaní, si Washington acepta levantar las sanciones económicas, Irán se comprometería a no fabricar jamás armas nucleares, a deshacerse de sus reservas de uranio enriquecido, a enriquecer uranio solo a niveles bajos necesarios para uso civil y a permitir la vigilancia internacional de sus instalaciones atómicas.

En 2015, Irán, el grupo P5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania) y la Unión Europea suscribieron al Plan de Acción Integral Conjunto, que condujo al levantamiento de una serie de sanciones contra Teherán a cambio de que este se comprometiera a no desarrollar armas nucleares.

Sin embargo, en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo, restableció las sanciones económicas contra Irán e impuso otras nuevas. Ante esta situación, Irán suspendió sus compromisos con el pacto de desarme nuclear militar.

"Israel, ignorado por Donald Trump, consternado pero en silencio", es el comentario de Reuters, en la línea de Financial Times y The Wall Street Journal.

El comentario de James Mackenzie para Reuters comienza así: "El gobierno derechista de Israel ha mantenido un silencio diplomático esta semana mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una serie de anuncios que han sacudido las suposiciones israelíes sobre la posición de su país con su aliado más importante. La decisión de Trump de eludir a Israel durante su actual visita a Medio Oriente ya había sido vista como un indicador del creciente enfoque de su administración en lucrativos acuerdos comerciales con los países ricos del Golfo, incluido Qatar, al que los funcionarios israelíes han acusado durante mucho tiempo de ayudar a Hamas. (…)".

La agencia de noticias Reuters consolida la estela marcada por The Wall Street Journal y Financial Times.

image.png

Urgente24 lo sostiene hace tiempo, y cree que es un tema mucho más complejo que los negocios de Trump con las monarquías del Golfo Pérsico. La guerra permanente de Benjamin Netanyahu no sólo es ridícula sino que solo conduce a la inviable supremacía israelí de algunos partidos que lo apoyan en la Knesset.

Por lo tanto, salgamos de Reuters y vayamos al Haaretz, de Tel Aviv, que analiza desde Israel lo que se está afirmando en los países aliados de Israel.

image.png Ahmad al-Sharaa, presidente de Siria; y Donald Trump, en Riad: Israel no logra entenderlo.

En Tel Aviv

Con firma de Dalia Scheindlin:

En el lenguaje sucio de la diplomacia a través de la violencia, la decisión de Hamas de liberar el lunes al soldado israelí-estadounidense Edan Alexander transmitió varios mensajes punzantes al Primer Ministro Benjamin Netanyahu: Hamas transmitió que concederá el mayor deseo de Israel, la liberación incondicional de los rehenes, pero para satisfacer al presidente estadounidense Donald Trump, y nunca para Netanyahu.

El grupo señaló que la política israelí —19 meses de guerra, 3 meses de otro asedio humanitario a Gaza, incluyendo la muerte de bebés por inanición , y las amenazas israelíes de expansión militar y anexión— resultó inútil. Aunque Netanyahu insistió en que estas medidas contribuyeron a las concesiones de Hamás, pocos se dejan engañar; ningún rehén fue liberado mediante estos métodos sin acuerdos ni concesiones.

El mensaje psicológico del acto de Hamás fue una humillación para Israel. Pensemos en la liberación de más de 50 rehenes estadounidenses por parte de Irán el 20 de enero de 1981, mientras el presidente Ronald Reagan juraba su cargo; una bofetada al presidente saliente Jimmy Carter, cuya inacción en la liberación de los rehenes le costó en gran medida las elecciones.

Pero el mensaje más importante del acuerdo para liberar a Alexander proviene de Estados Unidos. Al cerrar el acuerdo para la liberación de Alexander directamente con Hamás, Trump continúa acumulando desaires a Netanyahu en temas que abarcan desde Irán, Siria , los rebeldes hutíes en Yemen, Arabia Saudita y los palestinos. Y la pérdida de influencia de Netanyahu en el escenario mundial no termina ahí. En varias regiones del mundo, se ve cada vez más aislado, perdiendo influencia y el favor de sus aliados en el extranjero.

Cuando era rey

El cambio de rumbo en la trayectoria internacional de Netanyahu es sorprendente. Hace apenas unos años, en 2019, Netanyahu realizó una campaña electoral con el lema "Una liga diferente". El lema apareció en una serie de enormes carteles que se cernían sobre las calles israelíes, donde aparecía posando con líderes mundiales: Donald Trump, quien entonces finalizaba su primer mandato, Vladimir Putin y Narendra Modi.

Fue una campaña inteligente, porque la experiencia de Netanyahu en política exterior era real. Tras una década en el cargo, era el único estadista de talla mundial en Israel. Realizaba visitas de alto perfil con regularidad a países inusuales, desde Azerbaiyán en 2016 hasta Chad y Omán, todo ello antes de los Acuerdos de Abraham, los acuerdos decisivos entre Israel y cuatro estados de mayoría musulmana (incluido Sudán) que transformaron la geopolítica de Oriente Medio.

Los logros globales de Netanyahu fueron considerables: el temido "tsunami" diplomático o económico —el tan citado e inminente boicot global a Israel debido a su prolongada ocupación— nunca se materializó. La Unión Europea siguió siendo el principal socio comercial de Israel , mientras que Trump, en su primer mandato, colmó de regalos a Israel que parecieron justificar la campaña de hostilidad de ocho años de Netanyahu hacia su predecesor, Barack Obama.

Israel mantenía una relación funcional con Rusia, una estrecha relación con la India y un apoyo europeo excepcional, proveniente del Grupo de Visegrado, compuesto por estados de Europa central y oriental, especialmente de los líderes populistas de Hungría y Polonia. Israel relegó las conversaciones de paz con los palestinos y la solución de dos Estados a un segundo plano, y aun así obtuvo beneficios diplomáticos.

Incluso los críticos tuvieron que admitirlo: desde la perspectiva de Netanyahu, la política exterior fue su mayor éxito. También le ayudó en casa; aunque enfrentó duros desafíos electorales durante cinco ciclos, al final, una parte de los israelíes pensó que "no había nadie más", en gran medida por su imagen de líder astuto y con visión global.

image.png El Emir de Qatar, personaje clave en la política de Medio Oriente, pero que provoca enojo en Israel.

Descontento en múltiples frentes

Puede que Netanyahu todavía se vea así, pero no está claro que los principales líderes mundiales estén de acuerdo, empezando por el más poderoso de todos: el presidente de Estados Unidos.

Trump ha menospreciado a Netanyahu de diversas maneras. Al convocarlo a Washington para una reunión urgente en abril, sorprendió a Bibi al anunciar la existencia de una diplomacia directa de Estados Unidos con Irán, seguida de las conversaciones para renovar el acuerdo nuclear con Irán, que podría permitir o no cierto enriquecimiento de uranio.

Es un cambio de rumbo asombroso con respecto al Trump 1.0, que detestaba el primer acuerdo con Irán, pero al Trump 2.0 no le preocupa tanto el pasado. El martes 13/05, el mismo día que Trump aterrizó en Oriente Medio, anunció que Estados Unidos levantaría las sanciones a Siria, aunque Netanyahu le había rogado que evitara precisamente esa medida apenas unas semanas antes.

También la semana pasada, Estados Unidos declaró que había llegado a un acuerdo con los rebeldes hutíes en Yemen para cesar sus ataques a los buques comerciales del Mar Rojo, ya que el comercio y el dinero son el denominador común de la mayoría de las políticas de Trump.

Los signos de dólar en los ojos de Trump son también la fuerza impulsora detrás de uno de los acontecimientos más importantes de todos, con Arabia Saudita.

La premisa fundamental de los esfuerzos de normalización previos al 7 de octubre, bajo la presidencia de Joe Biden, era que Arabia Saudita establecería relaciones diplomáticas con Israel a cambio de la promesa de una vía mínima para alcanzar la eventual creación de un Estado palestino. Estados Unidos incentivaría a Arabia Saudita permitiendo su programa nuclear civil y forjando una alianza de defensa. Las partes esperaban que dicho acuerdo podría haber sido transformador para impulsar la estabilidad en Oriente Medio, una expectativa optimista que reforzó el comentario del entonces asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, de que Oriente Medio "estaba más tranquilo que en décadas", en una desafortunada proximidad al 07/10/2023.

La normalización entre Arabia Saudí e Israel se convirtió en uno de los términos políticos más de moda desde los Acuerdos de Abraham de 2020; los analistas debatían cuán cerca o lejos estaría, como si estuvieran examinando un sismógrafo. Todo el concepto se basaba en el triángulo transaccional entre Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel, hasta que una de sus patas se desmoronó.

image.png Smotrich / Gvir, los socios de Netanyahu: Impresentables.

Cambio de época

El hecho es que «Netanyahu parece estar más interesado en continuar la guerra en Gaza que en la normalización de relaciones con Arabia Saudí», declaró en una entrevista David Schenker, del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, quien fue subsecretario de Estado para Asuntos del Cercano Oriente durante el primer mandato de Trump. Schenker también señaló que Netanyahu y su gobierno no considerarían las palabras «palestino» y «estado», «ni hablar de incluirlas en la misma frase, pero no en el mismo párrafo, página o libro».

Se especuló que Estados Unidos y el reino podrían llegar a un acuerdo por su cuenta, sin Israel , pero eso parecía un escenario remoto hasta que Trump irrumpió en Oriente Medio. La semana pasada, Estados Unidos se propuso avanzar en el importante acuerdo de venta de armas con Arabia Saudí anunciado el martes, la futura cooperación en defensa y la posible autorización para el programa nuclear civil saudí, excluyendo por completo a Israel.

En cuanto a Gaza, los expertos en Washington hablan ahora casi al unísono sobre cómo tanto el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, como el propio Trump están perdiendo la paciencia con la recalcitrancia de Netanyahu en cuestiones fundamentales: llegar a un acuerdo con Hamas y poner fin a lo que Trump llamó el domingo una "guerra brutal".

El gobierno de Biden tendía a mostrar su descontento con gestos simbólicos, como sancionar a un puñado de colonos violentos o retrasar un solo envío de armas, pero sin ejercer ninguna presión real sobre Netanyahu para que cambiara de rumbo. Trump es menos sentimental y exponencialmente más transaccional (aunque tiene un compromiso particular con la liberación de rehenes, y no solo de estadounidenses, señaló Schenker). El posible acuerdo de Trump con Arabia Saudita podría generar un billón de dólares , pero podría tener importantes consecuencias geopolíticas para Israel en Oriente Medio.

Los países árabes de Oriente Medio desarrollaron con el paso de los años la percepción común de que «el camino a Washington pasa por Jerusalén», es decir, hacer buenas obras hacia Israel era una forma de ganarse el favor y acceder a las altas esferas del gobierno estadounidense. Nathan Brown, politólogo de la Universidad George Washington y uno de los expertos más contundentes en Oriente Medio en la actualidad, afirmó en un mensaje que «lo que Israel ofrecía sobre todo era, esencialmente, una puerta de entrada a la sociedad estadounidense». Dado el desarrollo del viaje de Trump a Oriente Medio —Israel ni siquiera está en el itinerario—, los estados más pequeños del Golfo «no necesitan pasar por Israel para llegar a la administración Trump, eso está muy claro».

image.png Asombro en Israel con la visita y los anuncios de Donald Trump y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman.

La normalidad

Y si Trump descarta la normalización de relaciones con Israel como condición para el acuerdo que Arabia Saudita desea, ¿para qué normalizarla? Al fin y al cabo, Israel se está volviendo más tóxico que nunca para la opinión pública árabe, según varios analistas árabes con los que hablé; en Arabia Saudita, los líderes podrían incluso temer por su seguridad interna, o la suya propia, si se apresura demasiado con Israel.

Todo esto hace que las acciones de Netanyahu e Israel en Oriente Medio durante la guerra resulten desconcertantes para los observadores que creían que realmente quería ampliar las alianzas en Oriente Medio. "No se puede normalizar la relación con ningún otro país cuando Israel hace lo que hace en Siria", declaró Aziz Alghashian, investigador saudí de política exterior del Reino, en una entrevista, refiriéndose a la campaña de bombardeos israelí en Siria y la ocupación del territorio sirio más allá de los Altos del Golán desde la caída del régimen de Asad a finales del año pasado. "Nunca he visto un gobierno que desee algo con tanta vehemencia y, sin embargo, haga todo lo posible por no conseguirlo".

¿Tienen los Estados árabes incentivos reales para la normalización con Israel?

¿Tiene Israel alguna influencia?

«Si yo fuera un líder israelí buscando puntos de presión, no creo que los encontraría», especuló Brown. Schenker dijo: «Políticamente, no hay mucho atractivo [para la normalización árabe] en este momento, sobre todo si la administración actúa sola o no incluye a Israel en toda su diplomacia o interacción».

¿Y si no solo Estados Unidos y los países árabes, sino también las naciones europeas, se volvieran más críticas? Para Netanyahu, el nuevo gobierno conservador de Alemania debería haber sido una fuente bienvenida de apoyo incondicional. Pero el nuevo canciller, Friedrich Merz, expresó su preocupación por la situación humanitaria en Gaza en su primera entrevista tras asumir el cargo, junto con sus numerosos comentarios favorables.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania visitó el país el domingo y también generó cierta sorpresa tras cuestionar los objetivos políticos de la expansión de la guerra en Gaza, apoyar la solución de dos Estados, criticar los asentamientos y abogar por la ayuda humanitaria en Gaza. Francia, por su parte, organizará una cumbre con Arabia Saudí para impulsar la solución de dos Estados y está considerando reconocer un Estado palestino, mientras que Países Bajos ha solicitado la revisión de los acuerdos comerciales de la UE con Israel debido al desastre humanitario en Gaza.

¿Qué pasaría si Israel, bajo el mando de Netanyahu, perdiera de golpe su influencia, o incluso su atractivo, en los foros políticos de Estados Unidos, Oriente Medio y Europa?

image.png La liberación de Alexander fue un terrible mensaje de Hamas a Benjamin Netanyahu y a todo Israel.

No tan rápido, pero no tan bien

La verdad, por supuesto, tiene más matices. Europa, y especialmente Alemania, están demasiado limitadas por la historia como para registrar movimientos significativos que pudieran percibirse como antiisraelíes. Trump es siempre impredecible; quizá, tras la lista de desaires, le ofrezca a Israel un regalo inesperado. Quizás los Acuerdos de Abraham se amplíen con socios menos sensibles, como Indonesia .

Pero la verdadera pregunta es qué significa el posible ocaso de la destreza global de Netanyahu para su futuro en el país. Cuando Jimmy Carter no logró resolver una enorme crisis internacional, fue destituido. Cuando el primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, enfrentó una crisis con la Casa Blanca (republicana) a principios de la década de 1990, la percepción de una ruptura contribuyó a su derrota electoral en 1992.

De hecho, cuando llegue el día de las elecciones, Netanyahu podría estar en una liga propia, en el sentido de sentirse cada vez más solo.

