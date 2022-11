Sigue el escándalo: Donald Trump, Nick Fuentes & Ye

Trump escribió previamente en Truth Social el viernes 25/11 por la tarde que West “apareció inesperadamente con 3 de sus amigos, de quienes no sabía nada”, y que “no conocía a Nick Fuentes”.

Trump dijo que West, quien ha recibido críticas por una serie de comentarios antisemitas en las últimas semanas, “no expresó antisemitismo” durante la reunión y que "apreciaba todas las cosas buenas" que West le dijo sobre él al presentador de Fox News, Tucker Carlson, y escribió "¿Por qué no aceptaría reunirnos?".

Donald Trump se negó a repudiar a Nick Fuentes después de que hablaron durante una cena en su resort de Mar-a-Lago el día antes de Acción de Gracias, rechazando el consejo de los asesores, durante todo el feriado siguiente, por temor a que una disculpa pudiera alejarlo de una parte de su base de electores, dijeron a The Guardian 2 personas cercanas a Trump.

Se instó al exPresidente -en público y en privado- a denunciar a Fuentes pero ninguna de las declaraciones de la campaña de Trump ni en su cuenta en la red Truth Social incluyó críticas a Fuentes.

"Trump dejó en claro que no quería criticar a Fuentes porque no quiere enemistarse con una parte devota de su base de seguidores."

En 3 declaraciones, Trump buscó restar importancia a la cena y no mencionó a Fuentes ni sus puntos de vista, antes de afirmar en una publicación en Truth Social que Ye “no expresó antisemitismo” y “Yo no No conozco a Nick Fuentes”.

The Guardian:

"(...) Trump ha tenido una larga historia de demorar o silenciar las críticas a la supremacía blanca, estableciendo una equivalencia moral en 2017 entre los neonazis y los contramanifestantes en los disturbios mortales en Charlottesville, Virginia, y negándose a denunciar al grupo de extrema derecha Proud Boys en un debate presidencial 2020.

La vacilante respuesta a Fuentes reflejó más fielmente su incapacidad para condenar a los grupos de supremacistas blancos después de Charlottesville, dijeron las personas, cuando Trump enfrentó intensas críticas por no nombrar a los grupos de derecha en el derramamiento de sangre que terminó con la muerte de una mujer joven.

Cuando se contactó para hacer comentarios, la campaña Trump 2024 dijo que el exPresidente tenía un historial de lucha contra el antisemitismo, incluido el nombramiento de un enviado especial para combatir el antisemitismo y el fortalecimiento de los lazos con Israel al reconocer la soberanía israelí en los Altos del Golán.

Sin embargo, las circunstancias de la cena en Mar-a-Lago el martes han sido una nueva fuente de consternación para los asistentes, quienes reconocen en privado que Ye nunca debería haber tenido permitido reunirse con Trump en primer lugar dada su propia historia antisemita reciente. (...)".

trump y ye.jpg Donald Trump y Ye (ex Kanye West).

Trump y Ye habían planificado un encuentro, según una persona informada sobre el asunto, aunque se pospuso cuando Ye tuiteó contra los judíos. Pero luego se reprogramó el evento.

Ye llegó con Fuentes, famoso por su presencia en los disturbios en Charlottesville. También participó una exasesora de campaña de Trump, Karen Giorno.

Durante la cena, Fuentes le dijo a Trump que estaba entre los partidarios del exPresidente, pero que no había quedado impresionado con el discurso de lanzamiento de la campaña de 2024 porque parecía forzado en lugar de parecer "auténtico" con sus improvisaciones habituales.

Trump, quien le había dicho a Fuentes que sus asesores preferían que leyera los discursos según el guión, se dirigió a Ye, y dijo: “Él me entiende”.

Fuentes también le dijo a Trump que pensaba que aplastaría a otros candidatos en una primaria, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El sábado 26/11, el presidente de USA, Joe Biden, dijo “no quieres saber lo que pienso” cuando se le preguntó sobre los invitados de Trump.

El domingo 27/11, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, emitió un comunicado en el que decía: “La intolerancia, el odio y el antisemitismo no tienen cabida en Estados Unidos, ni siquiera en Mar-A-Lago. La negación del Holocausto es repugnante y peligrosa, y debe ser condenada enérgicamente”.

El lunes 28/11 por la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo: “Esta Administración, este Presidente rechaza totalmente la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y simplemente no hay lugar para este tipo de fuerzas viles en nuestra sociedad… Deberíamos todos estar condenando esto. (...) Cuando dices cosas como esta, cuando no hablas en contra de este tipo de comentarios venenosos y peligrosos… eso también es increíblemente peligroso en sí mismo”.

Otro punto para Ron DeSantis en la interna republicana.

