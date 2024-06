Rusia en un debate peligroso de Cristianos vs. Islam

Davankov propuso que las instituciones educativas puedan prohibir el uso de vestimentas religiosas si la mayoría de los padres de los estudiantes apoyaban tal decisión.

Contra Davankov irrumpió el vicepresidente de Chechenia, Vladislav Davankov, quien lo acusó de contradecir la Constitución rusa.

hijab.jpg Mujeres islámicas luciendo hijab.

niqab.webp Mujeres islámicas luciendo niqab.

La cultura

Si bien es histórico que la Rusia blanca y de culto ortodoxo es la dominante, lo cierto es que Rusia debe considerar que su valor más significativo debería ser la diversidad. De lo contrario entraría en crisis todo lo que ha construido Putin.

La Federación de Rusia o Federación Rusa, el país más extenso del mundo -11 horarios distintos- aunque el 9no. más habitado, con capital federal en Moscú, y con las mayores reservas de recursos energéticos y minerales aún sin explotar del planeta, con 25% del agua dulce sin congelar del mundo, limita con 14 países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, República Popular China, Mongolia y Corea del Norte. Y con aguas territoriales de Japón y USA (el estado de Alaska).

El ruso es el único idioma oficial a nivel estatal, y debería otorgarle identidad a la población, pero la Constitución concede a las Repúblicas de Rusia el derecho a declarar su idioma nativo como cooficial.

Lista de idiomas estatales de los sujetos de la Federación de Rusia:

Abaza (en la República de Karacháyevo-Cherkesia)

Adigué (en la República de Adiguesia)

Altái (en la República de Altái)

Baskir (en la República de Bashkortostán)

Buriato (estatal en la República de Buryatia y con estatus oficial en los antiguos distritos autónomos Buriatos de Aguínskoye y Buriatos de Ust-Orda)

Cabardiano (en las Repúblicas de Kabardino-Balkaria y Karacháyevo-Cherkesia)

Calmuco (en la República de Kalmukia)

Checheno (en la República de Chechenia y en la República de Daguestán)

Chuvasio (en la República de Chuvasia)

Erzya (en la República de Mordovia)

Ingusetio (en la República de Ingusetia)

Karachái-balkario (en las Repúblicas de Kabardino-Balkaria y Karacháevo-Cherkesia)

Jakasio (en la República de Jakasia)

Komi (en la República de Komi)

Mari (en la República de Mari El)

Moksha (en la República de Mordovia)

Nogayo (en la República de Karacháyevo-Cherkesia y en la República de Daguestán)

Osetio (en la República de Osetia del Norte - Alania)

Tártaro (en la República de Tartaristán)

Tártaro de Crimea (en la República de Crimea)

Tuvano (en la República de Tuvá)

Ucraniano (en la República de Crimea)1

Udmurto (en la República de Udmurtia)

Yakuto (en la República de Sajá).

La religión

La Constitución de la Federación Rusa establece que el país es un Estado laico; sin embargo, la Ley del Parlamento Ruso (Duma) sobre religión de 1997, establece que las 4 religiones tradicionales de la Federación de Rusia son:

Iglesia ortodoxa rusa, Islam, Budismo (principalmente lamaísta) y Judaísmo.

Estas tienen derecho automático a predicar y practicar en público y en privado su religión, pro las otras religiones deben realizar trámites de inscripción.

Existen de 15 a 20 millones de musulmanes rusos, siendo así el Islam, la religión N°2 con más adherentes en Rusia.

La religiosidad en Rusia es una definición muy étnica en Rusia:

la mayoría de los cristianos ortodoxos son eslavos,

la mayoría de los musulmanes son túrquicos,

la mayoría de los budistas son mongoles y

los judíos representan un grupo étnico en sí mismo.

Hijab

Delimkhanov calificó el hijab como “un deber religioso de una mujer musulmana” y recordó el apoyo del presidente Vladimir Putin al Islam.

“Por supuesto, no apoyaremos este proyecto de ley. Me gustaría explicarle a Davankov la diferencia entre el niqab y el hijab. El niqab es una prenda de vestir femenina que cubre el rostro, mientras que el hijab no cubre el rostro. Nosotros mismos no aprobamos el niqab, pero en cuanto al hijab, es el deber religioso de una mujer musulmana”, escribió en su canal de Telegram.

Delimjánov subrayó que la Constitución rusa garantiza la libertad de religión. Y que Putin sigue una “política correcta y justa”, brindando a los representantes de diversas religiones la oportunidad de practicar sus preceptos religiosos.

"La iniciativa de Davankov puede crear una división en nuestra sociedad, planteando una vez más uno de los temas más delicados, y al mismo tiempo sin una consideración adecuada del tema", añadió Delimkhanov.

Él luego recordó que en el cristianismo más ortodoxo la mujer también debería llevar velo -la cabeza cubierta por un pañuelo-, y es un símbolo del amor a Dios, la feminidad y la humildad.

“Si Davankov o cualquier otra persona no entiende qué son los valores y costumbres religiosos tradicionales, entonces se lo explicaremos claramente a él y a los demás. ¡Rusia es poder! ¡Akhmat es poder! ¡¡¡Allahu Akbar!!!".

islam.jpg Diferentes atuendos de las mujeres del Islam.

Educación laica

El 28/05, Davankov presentó a la Cámara Baja un proyecto de ley sobre el derecho de las organizaciones educativas a prohibir el uso de prendas religiosas, incluidas aquellas que ocultan parcial o totalmente el rostro. La iniciativa afirma tener como objetivo “consolidar el carácter laico de la educación”.

También se señaló que el carácter laico de la educación previene la discriminación por motivos religiosos o culturales y también garantiza la igualdad de derechos para todos los estudiantes.

“En algunos casos, la vestimenta religiosa puede provocar discriminación o acoso entre los estudiantes. Una prohibición podría ayudar a reducir el número de incidentes de este tipo y crear un entorno más seguro para todos los niños”, afirma uno de los considerandos.

Según el documento, se puede prohibir el uso de vestimenta religiosa si más de la mitad de los miembros del Consejo de Padres votan a favor de su adopción.

Repercusión

2 semanas antes, el jefe del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, Valery Fadeev, dijo que el uso del niqab debería estar prohibido en Rusia, ya que “cubre completamente la cara”.

“Me gustaría llamar su atención sobre un problema más: en Rusia se permiten niqabs que cubran completamente el rostro de las mujeres. Sólo los ojos permanecen abiertos. Y esto a pesar de que ahora incluso en algunos países de Asia Central el niqab está prohibido”, afirmó en una entrevista con 'Gazeta Parlamentaria', prometiendo que plantearía esta cuestión a los representantes del Islam tradicional y a las autoridades de cada región.

El vicepresidente 1ro. del Comité de Asuntos de Nacionalidades de la Duma Estatal, Ildar Gilmutdinov, al comentar los dichos de Fadeev, señaló que una prohibición radical del uso de niqabs sólo agravará la situación social y radicalizará la situación en el país.

"Todos los pasos en esta dirección deben ser equilibrados y tener en cuenta la limitada distribución de niqabs en las calles de las ciudades rusas", enfatizó.

“Hoy necesitamos hablar con los líderes de las organizaciones religiosas, nuestros organismos religiosos federales. Solo a través de ellos es posible realizar trabajos específicos relacionados con la inadmisibilidad del uso del niqab”, concluyó.

----------------------------------

Más noticias en Urgente24

Francia con un pie en Ucrania: Rusia apunto de abalanzarse sobre mercenarios

El Encargado 3 llega en junio: Fecha de estreno y por dónde verlo

Banco Nación eleva su tope de reintegro en cargas de combustible a $30.000

Netflix vuelve a arrasar con una miniserie de apenas 6 capítulos

Mi mamá es distinta a la mamá de Javier Milei