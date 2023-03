Rusia bajo la lupa: Atletas 'neutrales' podrían volver a competir

"Uno: los atletas con pasaporte ruso o bielorruso deben competir sólo como atletas neutrales individuales. Dos: los equipos de atletas con pasaporte ruso o bielorruso no pueden ser tenidos en cuenta. Tres: los atletas que apoyen activamente la guerra no pueden competir. El personal de apoyo que apoye activamente la guerra no puede ser inscrito", según pudo saber EuroNews.

Cabe preguntarse: ¿cómo se comprobará la neutralidad de cada deportista ruso, fuera de los símbolos patrios mencionados? Un deportista ruso puede serlo sin tener que presumir las insignias del país de origen. Incluso algunos nacionalistas por el mero deseo de competir podrían ocultar su parcialidad y exhibirla al levantar un eventual trofeo.

https://twitter.com/NancyFaeser/status/1640753108459421702 Die Entscheidung vom #IOC ist ein Schlag ins Gesicht aller ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Ich hätte mir gewünscht, dass die russischen und belarussischen Athleten weiter ausgeschlossen bleiben. Es gibt keinerlei Grund für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) March 28, 2023

Ante el anuncio, aparecieron los primero detractores. El viceministo de Asuntos Exteriores de Polonia, Piotr Wawrzyk, dijo que es "un día de vergüenza", mientras que la ministra de Interior y Deportes de Alemania, Nancy Faeser, sostuvo que se trató de una "bofetada en la cara".

“El deporte internacional debe condenar claramente la brutal guerra de agresión de Rusia. Esto solo se puede hacer excluyendo por completo a los atletas rusos y bielorrusos”, afirmó Faeser en Twitter.

¿JJ00 2024?

Con esta decisión el COI se mostró más abierto al diálogo y benévolo con los atletas rusos. Por eso, permanece el misterio sobre si aquellos también podrán competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Al menos siembra una posibilidad.

El organismo con sede en Lausana (Suiza), no se ha pronunciado al respecto sobre su posible participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (JOP) de París 2024 -y los de invierno de Milán-Cortina (Italia) en 2026. Por el contrato, postergó "hasta una fecha adecuada" el momento de esta decisión.

Se limitaron a sostener: “No sabemos qué pasará mañana, ni la semana que viene, por lo que no es apropiado tomar una decisión ahora sobre 2024 y 2026. Vigilaremos la situación y más adelante decidiremos”.

