Los negocios de Macri, Jorge/Acuña y, ¿Massa vs Bullrich?

En el Círculo Rojo se veían venir el renunciamiento de Mauricio Macri a la candidatura presidencial pero hay mucho escepticismo por el equipo económico que muestran tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich

"Larreta dice que su ministro de Economía será Hernán Lacunza y Bullrich dice que será Luciano Laspina, aunque eso muchas veces es difícil de llevar a cabo por lo que termina pasando entre las PASO y las Generales.

Ahora, ellos comparten equipos económicos con la Fundación Pensar, donde está Guido Sandleris, entre otros, y lo que ven en la City porteña es que no hay un equipo económico a la altura de las circunstancias para hacerse cargo el 10 de diciembre de una situación económica muy complicada y lo que no ven es un equipo económico con seniority porque creen que internamente los van a combatir".

Un ejecutivo de un banco me decía: 'Lacunza nos reperfiló hasta los bonos en pesos. ¿Cómo vamos a confiar cuando hay otros?'

En este marco, piso el acelerador:

Los candidatos a ministro de Economía del Círculo Rojo son Carlos Melconian, que tiene a sus espaldas a la Fundación Mediterránea y el IERAL, pero el otro está escondido: es Martín Redrado. El tema es que para muchos, sobre todo Mauricio Macri, Redrado es Massa. En el caso de Melconian, los radicales no lo ven con mucha simpatía

image.png

A su vez, muchos empresarios no ven con buenos ojos que el economista liberal, Javier Milei, crezca demasiado en las encuestas. Es que sienten amenazados sus negocios con el Estado -obra pública, importaciones, exportaciones, contrataciones en general- si avanza con la eliminación de subsidios y muchos kioscos que tienen asegurados.

Beto Valdez lo dijo más elegantemente para no herir sensibilidades:

"Por lo otro que preguntan mucho es por el crecimiento permanente de Javier Milei. Se ha vuelto una obsesión del Círculo Rojo y Juntos por el Cambio.

En el mundo empresario preguntan mucho y pagan a encuestadores para que den charlas, teniendo en cuenta que en privado se dicen cosas que no se animan en público, como por ejemplo que 'Milei no tiene techo'

Hoy, el consenso generalizado es que la tendencia marca que el diputado de La Libertad Avanza se perfila como el candidato más votado individualmente en las PASO".

javier milei.jpg

En el Círculo Rojo pagan por un balotaje Patricia Bullrich vs. Sergio Massa

A su vez, el periodista Adrián Murano, muy cercano al oficialismo, coincidió en algunas piceladas de Valdez, cercano al PRO:

"Ayer (27/03) hubo dos cenas: una del CIPPEC y Fundación Libertad. Los dirigentes del PRO tuvieron que ir un ratito a CIPPEC y un ratito a la Fundación Libertad, donde estaba Macri, que a su vez no fue a CIPPEC por la cercanía con Horacio Rodríguez Larreta. La Fundación Libertad tiene vinculo más estrecho con el Mundo Milei y con Macri, que estuvo como anfitrión.

En la Fundación Libertad se hizo una encuesta informal de cómo quedaría una elección presidencial dentro de ese círculo de poder, integrado por empresarios, políticos, periodistas, economistas y demás:

Para comodidad de Macri, que era el anfitrión, ganó Bullrich pese a que él no esté haciendo campaña por ella. Pero segundo salió Massa. Tercero, Larreta

Ayer (27/03), Bullrich tuvo una reunión con la UIA, que celebró que Macri no esté en escena y no abraza una candidatura de Bullrich; tienen mucha precaución. Ella se hizo acompañar por Dante Sica y Federico Pinedo.

El Círculo Rojo es un voto minoritario pero con mucho impacto en los medios. Lo que está pasando es que en las próximas dos o tres semanas deberán tomar la decisión de a quién acompañar. Por eso, vamos a ver muchas reuniones de dirigentes con el Círculo Rojo

Con Alberto, Cristina y Macri fuera del escenario electoral, se habló de una fórmula Scioli-Tolosa Paz, que es la que quiere Alberto; Massa-Wado, que es la que quiere Cristina".

Se aceleran los tiempos y la agenda electoral se va recalentando. JXC, FDT y LLA no tienen mucho más tiempos. El calendario presiona y hay que definir cuanto antes candidatos y estrategias unificadas.

