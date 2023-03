"En GBA ya ganamos la intermedia, podemos volver a hacerlo"

"80 años de conflicto, pelea, violencia y mirá el resultado. Pero no es paz y administración. Es paz y desarrollo. Paz y crecimiento. Paz y progreso, eso es lo que necesitamos."

"La violencia se retroalimenta con el populismo. El populismo genera violencia. Mi convicción de la paz no cambia por la violencia del otro. Uno tiene sus convicciones y no depende de cómo actúe el otro. No serían convicciones."

"Quedamos trabajar los candidatos del PRO. Coincidimos en dar preminencia a los candidatos del PRO, que es mi partido. Pero una elección amplia, con muchos candidatos. Hay una posibilidad de desdoblar, no soy partidario de llamar tantas veces a la gente a votar pero es una posibilidad."

"Las malas noticias ya las tenemos. Ya estamos mal. No hay que esperar a un nuevo gobierno. Tenemos que trazar un plan integral. No hay una medida salvadora. Sí hay una oportunidad. Pero hay que hablar con la verdad a la gente."

"Percibo una dualidad. Una gran crisis, miedo, angustia, desesperanza, dolor. La contracara de eso es la energía, las ganas del futuro. Sólo quieren un Estado que no interrumpa y eso requiere de un plan."

"No hay que copiar modelos sino tomar experiencias. Lo que copiás es la forma de laburo. La forma de trabajar. Se puede."

"Hay un hartazgo de la gente: 100% de inflación, 40% de pobreza, ¿cómo la gente no va a estar enojada con la política? El fenómeno de Milei expresa esto pero la solución no es más agresión ni más violencia."

La gente de la Provincia de Buenos Aires va por un cambio. Hace 1 año le ganamos en la intermedia. Hay hartazgo con los gobiernos municipales que no resuelven ningún problema. Estuve en Moreno y 4 policías me contaron que ni siquieran tenían un handy. Pregunté por las cámaras, se reían y me decían ¿En qué país país? En La Matanza la gente no da más, el intendente no sale ni media cuadra. Gobiernan ellos desde que recuperamos la democracia. En Ramos Mejía, que más pudiente, y en Virrey del Pino, que es el otro extremo, es lo mismo. Antes no había tanta brecha entre uno lado y el otro de la General Paz. La gente de la Provincia de Buenos Aires va por un cambio. Hace 1 año le ganamos en la intermedia. Hay hartazgo con los gobiernos municipales que no resuelven ningún problema. Estuve en Moreno y 4 policías me contaron que ni siquieran tenían un handy. Pregunté por las cámaras, se reían y me decían ¿En qué país país? En La Matanza la gente no da más, el intendente no sale ni media cuadra. Gobiernan ellos desde que recuperamos la democracia. En Ramos Mejía, que más pudiente, y en Virrey del Pino, que es el otro extremo, es lo mismo. Antes no había tanta brecha entre uno lado y el otro de la General Paz.

Horacio Rodríguez Larreta mano a mano con Carlos Pagni en Odisea Argentina

-------------------------

Más contenido en Urgente24:

Polémica gay en Marvel: Por qué echaron a la única argentina

¿Gran Hermano no termina? Revelación final y nuevo casting

Renault durmió a uno de sus modelos en Argentina

Natacha Jaitt: "C.P. es Carlos Pérez" (¿?)

Adidas ya vende la camiseta de 3 estrellas: Cómo conseguirla