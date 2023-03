Javier Milei reunió 1.000 referentes, estrenó web y video

https://twitter.com/CarlosKikuchi/status/1639755036250058752 Con la "Topadora" Juliana Santillán en el evento de 1.000 referentes se todo el Pais en Tigre, Bs As.

VLLC!!! pic.twitter.com/fk1GzV1Snm — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) March 25, 2023

Luego fue el turno del candidato a Presidente:

Estamos para dar la pelea porque estamos en todo el país. Aquella noche de las generales del 2021 adoptamos el compromiso de tener una boleta liberal en todo el país para volver a ser potencia. Nos habían minimizado y denostado. Nos decían que no tendríamos estructura. Luego que no íbamos a poder superar las PASO, que perderíamos con el voto en blanco y la izquierda, y que nos caeríamos de cara a las generales. Vaya que le torcimos el brazo. Estamos para dar la pelea porque estamos en todo el país. Aquella noche de las generales del 2021 adoptamos el compromiso de tener una boleta liberal en todo el país para volver a ser potencia. Nos habían minimizado y denostado. Nos decían que no tendríamos estructura. Luego que no íbamos a poder superar las PASO, que perderíamos con el voto en blanco y la izquierda, y que nos caeríamos de cara a las generales. Vaya que le torcimos el brazo.

"A quienes decían que nos caeríamos después de las elecciones y no cruzariamos la General Paz, miren donde estamos ahora. A pesar de tantas calumnias hoy estamos aca más de 1.000 referentes. Hoy tenemos una estructura competitiva y vamos a dar pelea. Si vamos a ganar lo haremos con la frente en alto. Vamos a poner lo mejor para ello".

https://twitter.com/tomy2430/status/1639737194196680704 Error seguir pensando que el armado electoral de @JMilei es solo a los fines de sumar o restar a las dos coaliciones establecidas. Hoy en Tigre el encuentro nacional de dirigentes demostró que la cosa viene en serio. Aquí vemos referentes bonaerenses como Ramón Vera de Moreno,… pic.twitter.com/be0n5ZRPny — Sebastian Dumont (@tomy2430) March 25, 2023

--------------------

Más contenido de Urgente24

Diputado de Javier Milei explota con Alfonsín y Fidel Castro

Sobre SVB: "Crisis financiera suena a una tremenda exageración"

Telam un barril sin fondos que perderá $16 M por día en 2023

Los memes incendian Twitter con #InvasiónExtraterrestre

5 errores en el sexo que podrían llevarte a emergencias