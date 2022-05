Rusia anunció ocupación de Severodonetsk y 4 noticias más

Los temas principales de la conversación, dijo el Kremlin, fueron la situación en Ucrania y la seguridad alimentaria mundial: Putin enfatizó la apertura para reanudar el diálogo con Kiev y la disposición para aumentar las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes, sujeto al levantamiento de sanciones.

El secretario de prensa del líder ruso, Dmitry Peskov, dijo que Putin, Macron y Scholz acordaron seguir manteniendo contactos por teléfono.

Los líderes de Rusia, Alemania y Francia hablaron en formato trilateral por primera vez en 11 semanas; su conversación anterior tuvo lugar el 12/03.

Putin, por separado, habló con Macron el 03/05, poco después de la reelección del Presidente francés; y con la canciller alemana el 13/05.

Antes, el jueves 26/05, Putin habló con el primer ministro italiano, Mario Draghi; y el viernes 27/05 con el canciller austríaco, Karl Nehammer.

Uno de los temas principales fue la situación en Ucrania. Según el Kremlin, Putin "informó" a sus colegas en detalle sobre los "desarrollos recientes", destacó la observancia de las normas humanitarias internacionales y la normalización en las ciudades de Donbass, incluida Mariupol.

Macron y Scholz pidieron a Putin que libere a las fuerzas militares y de seguridad ucranianas que se rindieron la semana pasada en la planta de Azovstal en Mariupol, según un comunicado del Palacio del Elíseo. En total, más de 2.400 personas depusieron las armas en la empresa, incluidos militantes de la formación nacionalista Azov.

putin3.jpg Vladimir Putin habló durante 80 minutos con Emmanuel Macron y Olaf Scholz, en simultáneo. Quedaron en volver a dialogar.

3. Los precios

El 17/05, el precio de la tonelada de trigo alcanzó un récord de US$ 438,25. El pico anterior, US$ 295,5, fue en noviembre de 2021. Desde enero, el precio del trigo ha estado subiendo continuamente. Las autoridades ucranianas (8,97% de las exportaciones mundiales, 5to. lugar), esperan una cosecha 50% inferior a la del año pasado, y pronostican un aumento de los precios a US$ 700 la tonelada.

El aumento de los precios de las materias primas también significa insumos más caros y una cantidad incalculable en las mercaderías al consumidor. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 43 países del mundo ya están en riesgo de desestabilización política a causa de la inflación en alimentos: disturbios y protestas.

Unicef pronostica que si los precios de los alimentos suben 16% -un horizonte que la organización considera realista- hasta 10 millones de niños en todo el mundo no obtendrán la nutrición que necesitan.

El embajador egipcio ante la ONU, Osama Mahmoud, dice que la hambruna amenaza a 1 de cada 5 habitantes de África (300 millones de personas), y esto, según el presidente polaco Andrzej Duda, provocará una presión migratoria sobre la UE. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi Di Maio, advierte del peligro de una "guerra alimentaria". Y, según sus estimaciones, solo la exportación de cereales de Ucrania puede evitarlo.

Sarah Menker, directora ejecutiva de Gro Intelligence, dijo que los primeros signos de problemas inminentes se produjeron antes de que la pandemia de coronavirus "expusiera la fragilidad de las cadenas de suministro". La crisis en Ucrania solo "añadió combustible a un fuego de larga duración. Incluso si el conflicto termina mañana, nuestro problema de seguridad alimentaria no desaparecerá", dijo.

Las existencias de trigo, según dijo Menker en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 21/05, solo son para 10 semanas más, y la situación es peor que en la crisis de 2007 / 2008. Otros 400 millones de personas en todo el mundo estarán en riesgo debido a la escasez de alimentos.

4. Ingleses fusilables

3 presuntos 'voluntarios extranjeros' (para Ucrania) y 'mercenarios' (para Rusia) del Reino Unido y Marruecos, que se unieron al ejército ucraniano y fueron capturados por las fuerzas de la República Popular de Donetsk (RPD), podrían enfrentar la pena de muerte, dijo la Fiscalía General de RPD.

Viktor Gavrilov, el portavoz judicial, reveló que se había completado una investigación sobre las actividades de “un grupo de mercenarios extranjeros” que presuntamente “participaron en la preparación e implementación de las hostilidades contra la RPD”, y se había abierto un caso penal “totalmente fundamentado.”

“Los expedientes del caso han sido transferidos a uno de los tribunales de la república para su consideración, lo que podría resultar, teniendo en cuenta el tiempo de guerra, en la aplicación de la pena capital –la pena de muerte–”, dijo Gavrilov.

La Fiscalía General precisó que la investigación había confirmado que los británicos Shaun Pinner y Andrew Hill, y el marroquí Ibrahim Saadoun, estaban involucrados en delitos tipificados en 3 artículos del Código Penal de la RPD:

“comisión de delitos por un grupo de personas”,

“toma forzosa o retención forzosa” y

“mercenarismo”.

Según el Código Penal de la RPD, el mercenarismo, considerado internacionalmente un delito, puede ser castigado con prisión de 3 a 7 años y la toma forzosa, de 12 a 20 años. Circunstancias agravantes por tiempo de guerra podrían conducir a la pena de muerte.

El portavoz militar ruso, el mayor general Igor Konashenkov, dijo que lo mejor que podían esperar los mercenarios extranjeros era un “largo período de prisión”.

Shaun Pinner y otro presunto mercenario británico, Aiden Aslin, han pedido al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que facilite su intercambio por el líder de la oposición ucraniana, Viktor Medvedchuk, detenido por las fuerzas ucranianas. Londres, sin embargo, aparentemente se ha limitado a pedir que Pinner y Aslin sean tratados como "prisioneros de guerra" y no como "mercenarios".

5. Cerrar el cerco

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus tropas y las fuerzas separatistas aliadas ahora tenían el control total de Lyman, un cruce ferroviario al oeste del río Siverskyi Donets en la región de Donetsk que limita con Lugansk.

Sin embargo, la viceministra de defensa de Ucrania, Hanna Malyar, dijo que la batalla por Lyman continúa, informó el sitio web ZN.ua.

La artillería rusa también estaba bombardeando la carretera Lysychansk-Bakhmut, que Rusia debe tomar para cerrar un movimiento de pinza y rodear a las fuerzas ucranianas. "Hubo una destrucción significativa en Lysychansk", dijo la policía ucraniana.

7 veces en 1 día, las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon desde Avdiivka contra posiciones rusas en Yasinovataya utilizando un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple BM-21 Grad.

El asesor presidencial ucraniano y negociador de las conversaciones de paz, Mykhailo Podolyak, repitió el pedido de entrega de lanzacohetes múltiples de largo alcance a USA. Los funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que tales sistemas se están considerando, y que es posible que se tome una decisión en los próximos días.

"Es difícil luchar cuando te atacan desde 70 kilómetros de distancia y no tienes nada con lo que luchar. Necesitamos armas efectivas para eso", tuiteó Podolyak.

El presidente Volodymyr Zelenskiy expresó su esperanza, en un discurso de video nocturno, de que los aliados proporcionarían el armamento necesario y agregó que esperaba "buenas noticias la próxima semana".

