Renuncia la presidenta de Harvard: Grieta pro-Palestina vs Israel

"Con el corazón encogido, pero con un profundo amor por Harvard, les escribo para comunicarles que voy a renunciar a mi cargo de presidenta", escribió Gay en una carta dirigida a la comunidad de Harvard. "Después de consultar con los miembros de la Corporación, queda claro que es en el mejor interés de Harvard que renuncie para que nuestra comunidad pueda navegar este momento de desafío extraordinario con un enfoque en la institución en lugar de cualquier individuo", añadió.

Tras la audiencia de Gay en el Congreso que sepultó por completo su carrera en Harvard, los conservadores realizaron un intenso escrutinio de su ‘vida y obra’ académica y encontraron fragmentos de plagio en su Tesis doctoral de 1997, además de falta de comillas y citas en sus artículos del 2000 lo que constituye una violación a los derechos de autor.

Sin embargo, en los primeros días de diciembre cientos académicos escribieron una carta en respaldo a Gay, ya que sabían que los sectores conservadores harían que 'ruede su cabeza' tal como el de la presidenta de la Universidad de Pensilvania.

La carta advierte que los intentos políticos de destituir a Gay están "en desacuerdo con el compromiso de Harvard con la libertad académica", según The Boston Globe, y pide a los administradores que "defiendan la independencia de la universidad", tal como contó U24.

Claudine Gay será reemplazada por Alan M. Garber, rector y director académico, quien se sentó detrás de ella en la audiencia del 5 de diciembre en el Congreso, asintió mientras ella hacía sus comentarios y reiteradas veces se ha reunido con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saudf.

Garber apoyó a Gay en la desastrosa audiencia y asintió mientras ella hacía sus comentarios

Alan Garber será presidente interino en ausencia de Gay.

Las renuncias de las rectoras por la 'presión conservadora pro-Israel', suceden luego de que las emblemáticas universidades de Estados Unidos, Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Universidad de Pennsylvania (Penn), comparecieran en una audiencia en el Comité de Educación de la Cámara de Representantes ante el supuesto aumento de antisemitismo en los campus tras la masacre del 7 de octubre.

En dicha audiencia, una de las legisladoras, Elise Stefanik, preguntó si las manifestaciones contra el asedio de Israel en Gaza, a las que ella llamó “judeófobas”, violaban o no las reglas de conducta en los campus.

Gay, Magill, y Sally Kornbluth, esta última rectora del MIT, dieron respuestas largas y legalistas en la audiencia de Capitolio, pero no fueron contundentes. Quien interrogaba esperaba una inmediata y abundante condena de los palestinos, no sólo de Hamas, por lo que la 'no respuesta' habilitó conjeturas malintencionadas, como reveló Urgente24.



Puntualmente, Sally Kornbluth, presidente del MIT, dijo que esas manifestaciones pro-Palestinas en los campus podrían "investigarse como acoso" sólo si fueran "severas". Claudine Gay, entonces presidente de Harvard, dijo que su universidad tomaría medidas si ese discurso "se convirtiera en conducta". Y, Liz Magill, presidente de Penn, dijo que todo depende "del contexto".

La parlamentaria Stefanik no se conformó con las declaraciones de tales rectoras, y una vez más les preguntó si “vanagloriar” torturas, mutilaciones, degüellos de bebés —algo que las manifestaciones no glorifican, pero ella cree que sí— y llamar a “nuevos genocidios de judíos” iba contra los códigos de conducta de las prestigiosas casas de estudio.



Poco diálogo democrático y la 'mentira' de la Diversidad

Pero las rectoras no se inmutaron ni siquiera ante la supuesta revelación de parte de la parlamentaria que soltó en algunas manifestaciones dentro de los campus pedían masacrar a judíos y glorificaban a Hamás, más allá de congregaciones pacíficas a favor de Gaza.

Tal indefinición de parte de las rectoras ‘progres’, cuyos adeptos condenan microagresiones como que un alumno se siente con las piernas abiertas (existe un movimiento que les tira ‘agua’ porque consideran una agresión machista el cómo se sentó) pero no que varios alumnos supuestamente llamen a ‘matar’ a judíos, muestra la doble vara de la Izquierda y el ‘antisemitismo woke’.

Manifestación pro Palestina ayer en universidad de Harvard.

Por tanto, ¿la diversidad y la inclusión pregonada por las oficinas de la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en los campus de USA, acaso hace la vista gorda a algún que otro acto antisemita? Aunque claro que también con cualquier crítica a Israel se cataloga a alguno como si fuera 'Hitler’: convivencia democrática significa la aceptación de las disidencias y la otredad mientras no se enaltezca el terrorismo y matanza de civiles.

En ese sentido, hace unos años varios sociólogos de la Fundación Heritage Jay P. Greene y James D. Paul advirtieron en un artículo que "el antisemitismo es un problema creciente entre los administradores de diversidad universitaria”. Los campus eran focos de antisemitismo producto de la apatía de las autoridades hacia Israel y porque la propias oficinas del DEI fomentaban cierta hostilidad hacia los judíos -pero no contra la comunidad de China-, según los autores.

Los autores expusieron que las manifestaciones antisemitas en las redes sociales del personal de DEI se correlacionaban con las expresiones antisemitas en los campus. Por ejemplo, la Universidad de Yale contrató a un formador de DEI que dijo que "no existía el antisemitismo contra los blancos" y que las estadísticas sobre crímenes antisemitas estaban infladas por "una agenda". En la Universidad de Stanford se encontraron grafitis antisemitas y los empleados del Comité DEI afirmaron que se debía a que "los judíos, a diferencia de otros grupos minoritarios, poseen privilegios y poder, los judíos y las víctimas del odio a los judíos no merecen ni necesitan la atención del comité DEI".

