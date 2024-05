Reino Unido y el escándalo de los "niños infectados" de VIH por negligencia médica

Tras siete años de una pesquisa exhaustiva, de audiencias a miles de testigos y exámenes de decenas de miles de documentos, el ex juez Brian Langstaff a cargo de la investigación, concluye que la "verdad" sobre esta tragedia había estado "oculta durante décadas" y que esto "podría haberse evitado en gran medida" .

“Este desastre no fue un accidente. Las contaminaciones se produjeron porque los responsables (médicos, servicios de sangre y gobiernos sucesivos) no dieron prioridad a la seguridad de los pacientes ”, insistió Brian Langstaff, citado en un comunicado de prensa.

El contagio de VIH y Hepatitis por 'error' del servicio público

El servicio público de salud, el NHS, ante la escasez de sangre —entre 1970 y 1980— recurrió a proveedores estadounidenses que pagaban a sus donantes, entre los que se encontraban presos y otros grupos de riesgo de estar infectados con VIH.

Por esos años, la embajada de USA le advirtió a Reino Unido de la 'potencialidad' de un riesgo de contagio de SIDA si usaban esa sangre, así lo difundió la propia BBC que tuvo acceso a los documentos y notificaciones de la sede diplomática británica en Washington.

Incluso, un funcionario de la embajada redactó un informe detallado de cinco páginas, que lo recibió un alto cargo del Departamento de Salud de Reino Unido, tras una reunión con un miembro del grupo de trabajo sobre el sida en EE.UU.

"La respuesta de las autoridades vigentes no ha hecho más que agravar el sufrimiento" de las víctimas, señala Brian Langstaff, a cargo de la investigación.

Pero recién en el 2017, el gobierno británico al mando de la expremier Theresa May, abrió formalmente una investigación pública sobre esta tragedia calificada como “el peor desastre médico” en la historia del servicio de salud pública británico, el NHS.

Puntualmente, el quid de la cuestión parte del medicamento de plasma sanguíneo, Factor VIII, que se comercializó como un medicamento milagroso para los hemofílicos en los 80s, elaborado a partir de donantes de sangre que eran presos, tal como mencionamos anteriormente.

image.png "Lo triste es que no tengo recuerdos de ellos, sólo un puñado de fotografías", dice Sam Rushby, que perdió a toda su familia por esta negligencia del servicio de salud de Reino Unido | BBC

Los pacientes hemofílicos por esos años, tomaban la botella del polvo blanco de Factor VII, la mezclaban con agua destilada y se la inyectaban ellos mismos: esto detenía el sangrado y les mejoraba la calidad de vida.

Durante esos años, miles de personas se contagiaron de VIH y de Hepatitis C. Aún no había medicamentos retrovirales para tratar el Sida, ni tampoco se sabía mucho de las distintas vías de contagio por fuera de lo sexual (como en el embarazo, dar de amamatar o compartir agujas), por lo que murieron antes de recibir tratamiento.

A Sam Rushby, ahora un hombre de 32 años, quien perdió toda su familia por esta tragedia, le informaron sus abuelos en su adolescencia que sus padres y hermana habían muerto por esta negligencia e impericia del Estado, por así decirlo.

"No me lo creía, no me lo podía creer", afirmó ante la BBC. "No puedo superarlo, ¿por qué tuvo que suceder?", añadió.

Pero, pese al luto que envuelve a las familias de los fallecidos, la investigación pública a cargo del exjuez Brian Langstaff arroja 'luz' a esta tragedia en Reino Unido y abre la puerta a una posible indemnización desde el Estado.

"Ahora es el momento de que se reconozca a nivel nacional este desastre y se dé una compensación justa a todos los que han resultado perjudicados ", afirmó Brian Langstaff, aunque algunas víctimas ya han recibido una compensación inicial de 100.000 libras esterlinas en 2022

Es un “día memorable” , reaccionó este lunes, Andrew Evans, cofundador del grupo Tainted Blood, hemofílico y él mismo contaminado por VIH y la hepatitis C cuando tenía cinco años. “A veces hemos sentido como si estuviéramos gritando al vacío durante los últimos cuarenta años. Lo que está sucediendo hoy nos muestra que esto puede suceder en el Reino Unido ”, añadió.

