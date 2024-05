Reino Unido considera tema de Estado lo de Rusia y el petróleo en Antártida

Para Londres, "UK feels it could mean a complete new ball game" ("El Reino Unido cree que esto podría significar un partido completamente nuevo"). La noticia que publicó Urgente24 sobre el anuncio de Rusia de petróleo en la Antártida que reclaman la Argentina, Reino Unido y Chile, no provocó repercusión en la Administración Javier Milei. Ni el Presidente ni sus esclavos digitales se interesaron el tema que fue la noticia más leída el lunes 13/05 en Urgente24. Tampoco le importó el tema a la oposición que tanto habla de islas Malvinas.