Rishi Sunak, entre el fracaso de las elecciones y la 'fuga' de diputados tories

Natalie Elphicke deja entonces el partido Conservador de Sunak, con el que ganó su escaño por el municipio de Dover, para unirse al Partido Laborista de Keir Starmer, quien es el candidato a ganar en las generales y que aún no le ofrecido formalmente un cargo.

"Hemos hablado de que ella desempeñe un papel basándose en su experiencia en política de vivienda", dijo el portavoz laborista.

En ese sentido, la prensa inglesa señala que esta nueva deserción estuvo influenciada por las claras diferencias con Rishi Sunak en cuanto a la política migratoria, por la vivienda y lo social, además de por el arrollador fracaso del Partido Conservador en las elecciones municipales.

"En materia de vivienda, el gobierno de Rishi Sunak no está logrando construir las viviendas que necesitamos. El año pasado se produjo la mayor caída en la construcción de nuevas viviendas en Inglaterra en un solo año desde la crisis crediticia. El manifiesto se comprometía a construir 300.000 viviendas el próximo año, pero ahora sólo se construirá alrededor de la mitad de esa cantidad. Los inquilinos y arrendatarios han sido traicionados cuando las promesas del manifiesto de poner fin a los desalojos sin culpa y abolir los alquileres de la tierra no se han cumplido como se prometió", dijo la ex diputada torie.

En los últimos años también se ha visto un enorme aumento en el número de personas sin hogar, en alojamientos temporales y en personas que duermen en la calle

"El Partido Laborista planea construir las casas que necesitamos, ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda y preocuparse por los vulnerables y las personas sin hogar. Es por eso que me siento honrado de que me hayan pedido trabajar con Keir y el equipo para ayudar a entregar las casas que necesitamos", sentenció.

El cambio de bando de la diputada Elphick, el cual lo comunicó en plena sesión del Control de Ejecutivo del Commonwealth, sucede a una semana de otra deserción torie.

Popularidad laborista y 'lluvia desertora' del Oficialismo

El diputado torie Dan Poulter, médico y miembro de la Cámara de los Comunes en Westminster, oficializó el 28 de abril su retirada del Partido Conservador hacia las filas laboristas. Dijo públicamente que el motivo de su deserción es que considera que Sunak ha descuidado la sanidad pública.

"El servicio de salud ha dejado de ser un área prioritaria para el Partido Conservador, y eso se nota en la mayor presión y el deterioro de la atención a los pacientes", lamentó Poulter en diálogo con la BBC y aseguró que no se sentía capaz de «mirar a los ojos» a sus compañeros del Servicio Nacional de Salud.

Además acusó al primer ministro Rishi Sunak de convertir el Partido Conservador en "un partido nacionalista de derechas", casi comparándolo con un movimiento fascista.

Al respecto, el líder del partido Laborista Keir Starmer, dio la bienvenida a sus filas a Poulter y afirmó que su deserción "refleja el descontento y la desilusión que sienten millones de votantes conservadores" con la evolución de su formación.

