Putin: "No hay nada qué hablar con Kiev atacando civiles y centrales nucleares"

Es que desde los acuerdos de Estambul en febrero del 2022, Rusia se ha mostrado predispuesta a negociar con Ucrania un alto al fuego total sólo sí le reconocen sus territorios ganados en batalla: Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa) y las provincias de Zaporozhie y Jersón.

Por tanto, está incursión ucraniana en Kursk pone a la mesa una negociación por la "nueva realidad territorial" casi de 'igual a igual' con Rusia, que no tendría mayor desventaja. Es decir, perpetuar la guerra para Kiev es a un costo elevado y bajo una dependencia exterior a la financiación de la OTAN y UE.

Además, en Europa han ganado en los comicios de la Eurocámara varios eurodiputados del ala de la ultraderecha protecccionista, que claman por una pausa del gasto público para financiar guerras externas. Y en simultáneo, el gobierno de Ucrania evalúa la hipotética victoria de Trump en las urnas de noviembre en USA. Todo ello los pondría en un nuevo escenario de un claro desfinanciamiento de sus mayores proveedores armamentísticos.

Ofensiva ucraniana en Kursk y escalada con Bielorrusia, aliada de Putin

El líder ruso Vladimir Putin en esta misma jornada del lunes ha señalado que el Ministerio de Defensa ruso tiene la tarea por estas horas de terminar de expulsar al "enemigo" de territorios rusófonos nacionales de Kursk. Según el gobernador de Kursk, son 28 locaciones las asediadas por Ucrania, lo que habría ocasionado el éxodo masivo 84.000 civiles rusófonos.

La principal tarea del Ministerio de Defensa es, por supuesto, expulsar al enemigo de nuestros territorios (PUTIN) La principal tarea del Ministerio de Defensa es, por supuesto, expulsar al enemigo de nuestros territorios (PUTIN)

“Actualmente la situación en la región es compleja”, dijo Alexei Smirnov, gobernador de Kursk. Agregó que el asedio ucraniano en su provincia tiene un despliegue de hasta 12 kilómetros a lo largo de un frente de 40 kilómetros y recalcó que las localidades afectadas por la incursión ucraniana ascienden a 28. Se desconoce “la suerte que han corrido” los civiles, según precisó.

Asimismo, el mandatario ruso aseveró este lunes que recuperó el control de Kursk y que sólo tuvieron que evacuar parte de Belgorod, otra área fronteriza, aunque lo cierto es ha sido el mayor ataque en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial.

image.png Google Maps, zona del conflicto y el nuevo despliegue ucraniano en territorio ruso, Kursk.

Este pie de Ucrania en Kursk, muy próximo a Bielorrusia, aliado y socio comercial de Putin, está provocando una escalada en la región que podría arrastrar a otra nación eslava a la contienda entre los dos pueblos eslavos. El viernes, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko aseveró que "las Fuerzas Armadas de Ucrania violaron todas las reglas de conducta al invadir el espacio aéreo de la localidad de Kostyukovichi".

"Lo desagradable es que los ucranianos, como les he advertido muchas veces, están demostrando con esto que no están listos para ninguna paz y continúan aumentando esta tensión", advirtió el presidente bielorruso y dijo que el asedio ucraniano a la región rusa de Kursk, es un acto de "provocación" que "no durará mucho tiempo".

image.png Vladimir Putin junto a Alexander Lukashenko, en Minsk el año pasado. REUTERS

Por su parte, este domingo toda Europa encendió sus alertas por un incendio en la torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, la más grande del continente a tal punto que si explotaría podría llevar a un Chernobil 2.

Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) bajó el pánico generalizado en Ucrania al asegurar que este pequeño incendio controlado no representa un problema de seguridad.

Temor Internacional por Zaporizhia

Tal como reveló Urgente24, en medio de los feroces combates transfronterizos, se emitió una alarma de ambos bandos por este incendio en la central nuclear Zaporizhzhia. Como en los otros ataques y las noticias de desperfectos peligrosos en la planta, Moscú y Kiev intercambiaron acusaciones.

Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas rusas aparentemente habían iniciado el incendio en una de las torres de enfriamiento antes de acusar a Rusia de usar su control del sitio, cuyos seis reactores están en modo apagado, “para chantajear a Ucrania, a toda Europa y al mundo”.

Según ellos, las llamas envolvieron una gran cantidad de neumáticos de automóvil "en una torre de enfriamiento".

Por el contrario, Evgeny Balitsky, un funcionario instalado por Rusia en el sur ocupado de Ucrania, acusó a las fuerzas de Kiev de causar el incendio con drones al bombardear la cercana ciudad de Enerhoda.

image.png Alarma por un incendio en una torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa

La OIEA en varias ocasiones alertó por el riesgo que la planta deteriorada Zaporizhia está al borde de un accidente nuclear. En enero de este año, tal como contó Urgente24, el ejército de Rusia rechazó el acceso de los observadores de la ONU a tres salas de reactores de la planta nuclear, bajo control de las tropas del Kremlin desde marzo de 2022, pero del mismo modo la artillería ucraniana está asediando al límite de la central.

La seguridad de la mayor central nuclear de Europa y una de las 10 mayores del mundo preocupa a todos ya que el 2 de diciembre de 2023 estuvo "al borde de un accidente nuclear y de radiación" a causa de un corte temporal del suministro eléctrico. Aquel fue el octavo corte de corriente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa.

Los peligrosos apagones dan cuenta de la precaria situación de seguridad en la planta nuclear. La electricidad y el agua son claves para enfriar sus reactores y para otras funciones esenciales, incluso cuando todas las unidades de reactores han sido apagadas.

La OIEA ha encontrado rastros de mina y explosivos en la central nuclear. Asimismo, alertó que los observadores del OIEA dentro del territorio de Zaporiyia para informar sobre el funcionamiento de la planta en las últimas semanas han escuchado explosiones periódicas a cierta distancia de la central, "que subraya los peligros a los que se sigue enfrentando". En esa línea recriminó que Rusia aún no ha proporcionado el calendario de mantenimiento de la planta para 2024.

Si bien, Grossi explicó que la detonación de estas minas "no debería afectar a los sistemas de seguridad nuclear del emplazamiento [...] tener tales explosivos en el emplazamiento es incoherente con las normas de seguridad del OIEA y las orientaciones sobre seguridad nuclear y crea una presión psicológica adicional sobre el personal de la planta".

Según expertos, un área de hasta 20 kilómetros alrededor de la central podría verse afectada por graves consecuencias si estalla un accidente nuclear, dependiendo de la fuerza y dirección del viento e incluso en áreas de hasta 550 kilómetros de distancia de la central, podría haber efectos perniciosos para la salud.

