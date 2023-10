Polémico Benjamin Netanyahu: Culpó a las FDI y pide disculpas

Ante la presión de la oposición y del Knesset, tuvo retractarse de su declaración. Es que no fue una buena estrategia de Netanyahu culpar a las fuerzas que estas defienden la nación. Cualquier declaración contra ellas podría desmotivar y perjudicar el curso de la guerra.

Justo en este preciso momento, en la segunda etapa de la guerra con la invasión de Israel a Gaza fueron extremadamente inoportunas.

image.png Antes de estar a al mando de la guerra contra Hamas, Benjamín «Bibi» Netanyahu enfrentó las más masivas protestas en la historia de Israel.

No obstante las posición más vituperada del primer ministro es que intentó “lavarse las manos” de la violenta irrupción de Hamas el 7 de octubre a diferencia de varias que han asumido parte de culpa, incluso personas que no estaban en el gobierno cuando ocurrió el ataque como el ex primer ministro Naftali Bennett y el ex ministro de Defensa Benny Gantz.

Este último líder opositor que forma parte del gabinete especial de guerra con el líder Netanyahu lo reprendió: “Cuando estamos en guerra, los líderes deben comportarse responsablemente, hacer todo lo correcto y fortalecer las fuerzas de tal manera que puedan hacer lo que necesitamos que hagan". "Cualquier otra acción o declaración perjudica las capacidades del pueblo y sus fuerzas. El primer ministro debe retractarse de su declaración de anoche y dejar de abordar el tema".

El líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó que Netanyahu había cruzado una línea roja con su declaración.

"Mientras las FDI luchan heroicamente contra Hamas y Hezbollah, él está trabajando en intentos de echarles la culpa en lugar de respaldarlos". “Los intentos de eludir la responsabilidad y echarle la culpa al sistema de defensa debilitan a las FDI mientras luchan contra los enemigos de Israel".

Incluso lo desmintió con un video de una declaración que hizo justo antes de Yom Kippur, donde dijo que funcionarios de defensa le habían advertido que Israel estaba a punto de encontrarse en una guerra en múltiples frentes. "Los materiales de inteligencia en los que me basé también fueron entregados a Netanyahu. Quienes dieron la información de inteligencia fueron los mismos defensores a quienes Netanyahu ahora culpa por no advertirle".

Netanyahu, expuesto tras las fuertes críticas, se vio obligado a retractarse, eliminó el tuit y pidió disculpas: “Me equivoqué. Las cosas que dije después de la conferencia de prensa no deberían haberse dicho y pido disculpas por ello. Doy pleno respaldo a todos los jefes de las fuerzas de seguridad. Estoy fortaleciendo al Jefe de Estado Mayor y a los comandantes y soldados de las FDI que están en el frente y luchando por la casa. Juntos venceremos”.

El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, por su parte, se negó a comentar directamente sobre las acusaciones del primer ministro y adelantó que se realizará una "investigación exhaustiva de la verdad que se presentará a todo al público".

Impopularidad

Tal como contó Urgente24, varios israelíes responsabilizan a al primer ministro y cuestionan su ineficiente liderazgo. Una encuesta reveló que una abrumadora mayoría del 86% de los encuestados, incluido el 79% de los partidarios de la coalición, sostuvo que el ataque sorpresa desde Gaza es un fracaso del liderazgo del país. De acuerdo al sondeo del Centro de Diálogo, la mayoría de los encuestados (56%) piensa que Netanyahu debería dimitir tras la conclusión de la Operación Escudos de Hierro.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnetanyahu%2Fstatus%2F1718553935915458692%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1718553935915458692%7Ctwgr%5E9d6fd4da35ea0e57aeabaf997730eebef3ed2947%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jpost.com%2Fbreaking-news%2Farticle-770663&partner=&hide_thread=false . . . . . — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) October 29, 2023

Además, el sábado 14 de octubre, a una semana del ataque de Hamas a Israel y pese a su vigente amenaza para los judíos, un gran protesta en Tel Aviv copó las calles frente al Ministerio de Defensa de Israel para manifestarse contra el primer ministro. "No hay confianza, renuncie", detallaba un cartel. Otros decían: "Hemos sido abandonados" y “Bibi tienes sangre en tus manos”.

Asimismo, numerosos ex funcionarios militares, políticos y de inteligencia israelíes pidieron la renuncia de Benjamín Netanyahu. El teniente general Dan Halutz, ex jefe de personal de las FDI y comandante de la fuerza aérea israelí, lo dilapidó: “Desde mi punto de vista, [Netanyahu] debería dimitir ahora, mientras hablamos. Hay mejores personas para manejarlo, Él piensa que está por encima de Dios, piensa que es el salvador de Israel y desafortunadamente no pudimos explicarle que es al revés, que él es el destructor de Israel y sus problemas personales lo llevan a él y no al país a beneficiarse”.

Una de las interrogantes que más afligen a los israelíes es ¿Cómo lograron penetrar los terroristas en Israel, un estado con servicio militar obligatorio para mujeres y hombres y con grandes avances en materia de defensa? ¿Cómo milicianos con equipamiento militar inferior lograron engañar a la compleja, amplia y famosa inteligencia israelí?

Un gobierno populista de derecha que, jactándose de su sabiduría irreemplazable en materia de seguridad, agravó y menospreció la tensión en los últimos meses con los palestinos. Así lo ve la mayoría de los israelíes.

Muchos israelíes sostienen que las fuerzas de seguridad en los últimos meses estuvieron más ocupadas en frenar las masivas e históricas protestas populares en Israel tras la polémica reforma judicial -que cercena el poder de la corte sobre el ejecutivo- que identificar los peligros externos.

Financial Times

Fragmento del Financial Times:

"(...) Los comentarios provocaron una tormenta de condenas tanto de los aliados como de los enemigos de Netanyahu, y Benny Gantz, uno de los cinco hombres del gabinete de guerra de Israel y exjefe del Estado Mayor del ejército, exigió que el primer ministro se retractara de la declaración.

"Cuando estamos en guerra, los líderes deben mostrar responsabilidad, decidir hacer lo correcto y fortalecer las fuerzas de manera que puedan llevar a cabo lo que les exigimos", escribió Gantz en X.

Un segundo miembro del gabinete de guerra, Gadi Eisenkot, que también es ex jefe del Estado Mayor militar, también criticó la declaración de Netanyahu y pidió al primer ministro que "deje de criticar los servicios de los que es responsable".

"Es esencial en este momento apoyar plenamente a los jefes de los servicios de seguridad y apoyarlos sin reservas", añadió Eisenkot.

La disputa es la última señal de las tensiones dentro del liderazgo de Israel mientras lucha contra las consecuencias del ataque del 07/10, que es ampliamente visto como uno de los mayores fallos de inteligencia de la historia de Israel. Los analistas lo han comparado con la incapacidad del país para anticipar el ataque conjunto de las fuerzas egipcias y sirias en 1973 que inició la guerra de Yom Kippur.

En medio de una tormenta de críticas, la publicación original de Netanyahu fue eliminada y el domingo por la mañana se publicó una disculpa. "Cometí un error. Las cosas que dije después de la conferencia de prensa no debieron haberse dicho y pido disculpas por ellas”, escribió en X.

“Apoyo plenamente a los jefes de las agencias de seguridad. Doy todo mi apoyo al jefe del Estado Mayor y a los oficiales y soldados de las FDI que están en primera línea y luchan por nuestra patria. Juntos ganaremos”.

(...) Altos funcionarios civiles y militares, entre ellos el ministro de Finanzas de Israel, el jefe de la inteligencia militar, el jefe del Shin Bet y el jefe del Estado Mayor militar, han admitido fracasos en el período previo al ataque de Hamas, pero Netanyahu hasta ahora se ha negado a hacerse responsable de las deficiencias.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa el sábado por la noche si se formaría una investigación estatal para investigar las fallas, Netanyahu dijo: "Después de la guerra, todos tendrán que dar respuestas a preguntas difíciles, y eso me incluye a mí". (...)".

-------------------------

Más contenido de Urgente24

Ampliación e implosión

Murió Chandler: 'Friends' de luto por Matthew Perry

Tras elecciones: Merval, bonos y dólares para atrás

Israel invade Gaza y Arabia Saudita lidera el rechazo

Estacioneros ven "sendero de normal abastecimiento"