Murió Chandler: 'Friends' de luto por Matthew Perry

Si bien Perry había logrado un éxito masivo como parte de Friends , uno de los programas más exitosos de todos los tiempos, también luchó contra el alcohol y el abuso de sustancias durante décadas."

Embed Chandler Bing marcó a 2 generaciones enteras volviéndose uno de nuestros comfort characters y revisitando Friends una y otra vez solo para que este hombre nos sacara una sonrisa, gracias por tanto Matthew Perry, descansa en paz pic.twitter.com/02PqRsbdbH — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) October 29, 2023

Su historia es completa en su autobiografía de 2022, 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing', que llegó al #1 en la lista de BestSellers del The New York Times.

Embed #1 Wow- a dream come true! Thank you all so much for making #FriendsLoversBook #1 on the @nytimes bestseller list. Feeling grateful and humbled for all of the love you have given my memoir and am happy to hear my words resonated with you. pic.twitter.com/nAC0XpkSD3 — matthew perry (@MatthewPerry) November 9, 2022

La carrera

Además de 'Friends', Perry apareció en series de televisión como 'Studio 60 on the Sunset Strip', 'Go On' y 'The Odd Couple'. Obtuvo 2 nominaciones al premio Emmy en 2003 y 2004 como actor invitado destacado en una serie dramática por su papel de Joe Quincy, en 'The West Wing'.

Perry fue el co-creador, productor ejecutivo y estrella de 'Mr. Sunshine', que se transmitió de febrero a abril de 2011. Perry interpretó a Ben Donovan, gerente de un estadio de 2do. nivel llamado Sunshine Center, en la breve comedia de ABC junto a Allison Janney.

Perry nació el 19/08/1969 en Plymouth, Massachusetts (USA). Su madre, la periodista canadiense Suzanne Marie Morrison; su padre, el actor y ex modelo John Bennett Perry. Tras el divorcio de sus padres, su madre lo crió en Ottawa, Ontario, donde se educó tanto en la Escuela Pública de Rockcliffe Park como en el Ashbury College.

Morrison fue secretaria de prensa del ex 1er. ministro Pierre Trudeau, padre del actual 1er. ministro Justin Trudeau. Su padre, John Bennett Perry, fue un actor y ex modelo estadounidense conocido por la serie policial de ABC '240-Robert' . (Bennett interpretó al padre del novio de Jennifer Aniston en un episodio de 'Friends', de 1998 ).

A los 15 años, Perry se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación y asistió a la Escuela Buckley, en Sherman Oaks, hasta su graduación en 1987. Ese año, Perry interpretó el papel de Chazz Russell en la comedia de Fox, 'Second Chance', que se renovó bajo el título 'Boys Will Be Boys', después de 13 episodios.

Tras la cancelación de 'Boys Will Be Boys', después de su primera temporada, Perry hizo su debut cinematográfico en 'A Night in the Life of Jimmy Reardon', de 1988. Tuvo un arco de 3 episodios como Sandy, el novio de Carol Seavor, en la serie 'Growing Pains', en 1989 y, después de varias apariciones especiales, fue elegido como personaje habitual en la comedia de situación de CBS, 'Sydney' (en 1990).

'Friends' , que debutó en 1994 , siguió las vidas y los amores de seis jóvenes neoyorquinos que intentaban encontrarse a sí mismos mientras se unían para buscar apoyo. A través de sus altibajos, pruebas y tribulaciones, una cosa permaneció constante (como lo afirma el tema principal del programa): estos amigos siempre estarían ahí el uno para el otro.

Embed MATTHEW PERRY (1969-2023)



.. Hasta siempre señor Chandler .. pic.twitter.com/4Ql4t5Mm01 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2023

Friends

'Friends', que tocó la fibra sensible de los veinteañeros de todo el mundo, fue una potencia de rating. Atrajo un promedio de 25 millones de espectadores por cada nuevo episodio, terminando entre los 10 mejores programas de horario estelar durante cada año de sus 10 temporadas.

Al igual que sus compañeros de reparto (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer), Perry era relativamente desconocido cuando consiguió el papel. Los creadores del programa, Marta Kauffman y David Crane, sabían que para que 'Friends' funcionara tenía que haber química.

"Fue un proceso de casting largo", dijo Kauffman al programa 'Today', durante una entrevista de 2019. Ella, Crane y el productor ejecutivo Kevin Bright, dijeron que Chandler resultó ser el personaje más difícil de elegir. "Marta y yo pensábamos que Chandler simplemente estaba mal escrito", añadió Crane. “Entonces entró Matthew y dijiste: 'Oh, bueno, ahí lo tienes'. Hecho. Hecho. Ese es el chico'”.

El problema era que Perry tenía contrato para protagonizar otra nueva serie sobre un aeropuerto futurista. Por mucho que los productores de 'Friends' lo quisieran, no podían tenerlo. Jon Cryer, Jon Favreau y Craig Bierko estuvieron entre los contactados para el papel de Chandler mientras continuaba la búsqueda.

Pero el programa de Perry no funcionó y él fue libre de inscribirse. A los 24 años, era el miembro más joven del elenco .

Con una habilidad especial para darle un giro sarcástico a cualquier intercambio, Chandler recibió los mejores chistes del programa. Pero su tono sarcástico enmascaraba una inseguridad que también lo convertía en uno de los más torpes e inseguros del grupo. La inquietud de Chandler llevó a algunas de las situaciones más divertidas del programa.

"My Heart Stopped For Five Minutes" - Matthew Perry On His New Book And The Day He Almost Died

Capítulo 1

En el episodio de la primera temporada, 'El del apagón', Chandler pierde la oportunidad de conectarse con la modelo de Victoria's Secret, Jill Goodacre, después de que los dos quedan atrapados en el vestíbulo de un cajero automático. Chandler se encuentra varado en el baño de un restaurante lleno de gente usando solo un par de bragas de mujer cuando una ex compañera de clase (interpretada por Julia Roberts) se venga de una broma que le hizo cuando era niño.

La entrega de 2001, 'El del padre de Chandler', revela que los padres de Chandler se divorciaron después de que su padre saliera del closet, y con el nombre de Charles Bing (interpretado por Kathleen Turner) interpreta a una artista drag de Las Vegas llamada Helena Handbasket. La reconciliación padre-hijo fue uno de los momentos más conmovedores de la serie.

A medida que la popularidad de 'Friends' se disparaba, Perry se encontró en una montaña rusa emocional.

Perry en una entrevista de 2002 con The New York Times:

Me salía vapor de los oídos, tenía tantas ganas de ser famoso. Quieres atención, quieres dinero y quieres el mejor asiento en el restaurante. No pensé cuáles serían las repercusiones. Cuando llega [el estrellato], es como Disneylandia por un tiempo. Para mí, duró unos 8 meses, esta sensación de: 'Lo he logrado, estoy emocionado, no hay ningún problema en el mundo'. Y luego te das cuenta de que no logras nada, ciertamente no llena ningún vacío en tu vida. Me salía vapor de los oídos, tenía tantas ganas de ser famoso. Quieres atención, quieres dinero y quieres el mejor asiento en el restaurante. No pensé cuáles serían las repercusiones. Cuando llega [el estrellato], es como Disneylandia por un tiempo. Para mí, duró unos 8 meses, esta sensación de: 'Lo he logrado, estoy emocionado, no hay ningún problema en el mundo'. Y luego te das cuenta de que no logras nada, ciertamente no llena ningún vacío en tu vida.

Sin Cine

Perry hizo un impresionante arco de 3 episodios en 'Growing Pains' (1989) como el novio de Carol Seaver (Tracey Gold) que muere en un accidente por conducir ebrio. Interpretó al hermano menor de Valerie Bertinelli en 1990 en la comedia 'Sydney' y se le pudo ver en episodios de Highway to Heaven', 'Empty Nest', 'Who's the Boss?' y 'Beverly Hills, 90210'.

Una aparición especial en 1992 en la comedia de HBO, 'Dream On', llamó la atención de sus creadores, Kauffman y Crane. Recordaron al joven actor cuando estaban preparando su próxima serie: 'Six of One', que finalmente se convirtió en 'Friends'.

En el apogeo de 'Friends', Perry intentó aprovechar su fama para dedicarse al cine (había hecho su debut cinematográfico en 'A Night in the Life of Jimmy Reardon', de 1988) . Su esfuerzo más exitoso fue 'The Whole Nine Yards' (2000), en el que interpretó a un manso dentista que se mezcla con un notorio asesino a sueldo (Bruce Willis). Recaudó más de US$ 100 millones y generó una secuela en 2004.

Sus otros esfuerzos en la pantalla grande no lograron generar mucha tracción, Perry regresó a la televisión pero ninguno de sus programas pasó de 1 temporada.

Un reinicio de 2015 de 'The Odd Couple', llegó a la mitad de la 3ra. temporada antes de ser despedido.

"Tomaba 55 Vicodin al día": Matthew Perry explica por qué no puede volver a ver "Friends”

La adicción

Pero Perry logró convertirse en millonario. Las 6 estrellas de 'Friends' cobraron US$ 22.500 cada una por episodio cuando comenzó el programa, pero a medida que el programa aumentó en popularidad, también lo hicieron los salarios de las estrellas. Llegó a los titulares cuando presentaron un frente unido durante las negociaciones para las temporadas 9na. y 10ma., y cada actor recibió US$ 1 millón por episodio.

A medida que aumentaban las presiones de la celebridad, Perry recurrió al alcohol para aliviar la tensión. En 1997 tuvo un accidente con una moto de agua. Esto lo llevó a tomar analgésicos y años de abusar de Vicodin, confesó. Entró en rehabilitación en 2001. Admitió que recordaba poco de las últimas 3 temporadas de 'Friends' debido a su consumo de alcohol.

En un artículo de la revista People, de 2013, reveló que no estuvo sobrio hasta los 43 años. Ese año, convirtió su antigua casa en la playa de Malibú en un centro de vida sobrio para hombres llamado The Perry House. Comenzó a abogar por el tratamiento contra las adicciones en lugar de la cárcel para los infractores de drogas y dedicó tiempo y recursos a ayudar a otros adictos.

"No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar resolverlo en 28 días", dijo a The Hollywood Reporter en 2015. "He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos maravillosos elogios, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: '¿Me ayudarás a dejar de beber?' Yo diré: 'Sí. Yo se como hacer eso.'"

-----------------------------

