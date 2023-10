Combustibles: Subieron los precios pero se agudiza la faltante

En Mendoza había combustible en algunas estaciones sobre Acceso Sur, pero una gran mayoría en la Ciudad de Mendoza mostraron inconvenientes desde el miércoles.

En Trelew, provincia de Chubut, por citar otro caso, la situación es crítica, al punto que en ninguna estación que expende YPF hay nafta súper, y según medios locales, hasta anoche sólo quedaban Infinia, Diesel o Diesel Infinia.

image.png Cargar nafta súper en las estaciones de servicio YPF resulta una odisea...

Desde las entidades que regulan a las estaciones de todo el país marcan que "el precio actual del litro de nafta súper está en su valor más bajo en los últimos 10 años". El promedio nacional cuesta 86 centavos de dólar ($300) al tipo de cambio oficial. Mientras que la inflación acumulada hasta octubre ronda el 120%, los precios de los combustibles aumentaron solo 60%.

Interior, con mayores problemas

Pero la falta de combustibles más grave se da en el interior del país: en distintas provincias, hay varias estaciones de servicio que decidieron suspender el expendio, mientras que otras venden a cuentagotas, con cupos.

El transporte, tanto de pasajeros como de carga, es ahora el sector más afectado por la situación; por caso, el presidente de la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (Fatap), José Cano, señaló que "cuesta mucho conseguir combustible y, cuando se consigue, es con sobreprecio".

"Se está agudizando el faltante; es más grave en todo el país. Hay proveedores de las empresas que no consiguen gasoil, les van bajando los cupos y ellos, por más que quieren vender, deben trasladar el problema", añadió el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, puntualizó que en distritos como Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy el faltante se registra desde hace más de un mes. Por ese motivo, dijo, los expendedores racionan la venta y fijan cupos

Cámaras de transporte del AMBA piden "urgente intervención" de Transporte

Las cámaras de transporte de pasajeros del AMBA le enviaron ayer (26/10) una nota al ministerio de Transporte pidiendo su "urgente intervención" ante este problema.

"Numerosas empresas se encuentran sin la posibilidad de proveerse de combustible por fuera del cupo asignado debido a que las empresas petroleras correspondientes no realizan los envíos solicitados. Asimismo, otros proveedores alternativos no disponen del combustible necesarios; verificándose, incluso, complicaciones con las estaciones minoristas que no aceptan la carga de unidades de transporte público", dice el comunicado.

"Tal como se ha manifestado en la nota antecedente, esta situación es especialmente preocupante debido a las gravísimas implicancias que la falta de tal insumo acarrea. Por todo lo antes expuesto, solicitamos a Ud. su urgente intervención", finalizan la nota.

Estacioneros denuncias inspecciones sorpresivas y maltrato de clientes

En medio de esta complicada situación, estacioneros alzaron su voz para desmentir la acusación de ser los culpables de la falta de naftas y gasoil en el país, argumentando que están siendo injustamente imputados por una situación que escapa a su control.

estaciones-de-servicio-1-1.webp Las estaciones de servicio piden al gobierno que "en lugar de culparlas, debería abordar las políticas que han generado la escasez de combustible en Argentina"...

Provincias como Entre Ríos y regiones cercanas se convirtieron en el epicentro de esta controversia. En los últimos días, inspectores de Defensa del Consumidor realizaron auditorías en los establecimientos de combustible sin autorización previa, alegando que las Estaciones de Servicio se niegan a vender porque especulan en la posibilidad de que los precios suban.

Esta acción desencadenó la indignación de la Confederación de Expendedores de Combustibles de la provincia (CECAER), que hizo público su repudio contra la postura del gobierno provincial.

En este contexto, Julio Asencio, un empresario PyME del sector, expresó al sitio 'Surtidores', su preocupación y frustración ante la "confusión por parte de las autoridades".

El dirigente de la entidad, señaló que los expendedores de combustibles no tienen responsabilidad en la cantidad de litros disponibles para la venta, dado que enfrentan restricciones de entrega impuestas por las petroleras

Además, aseveró que el congelamiento de precios y la escasez de dólares han generado distorsiones en el mercado, lo que afecta gravemente a las Estaciones de Servicio que no pueden satisfacer la demanda y se ven limitadas en la actualización de precios al público, lo que afecta su capital de trabajo diariamente.

Esta situación se tornó aún más compleja para los estacioneros, ya que deben lidiar con el enojo y la ira de los clientes que no encuentran una solución al problema de abastecimiento. Asencio denunció que no solo tuvieron que enfrentarse a inspectores, a los cuales se refirió como una "patota", sino que también sus empleados fueron víctimas de agresiones verbales e incluso intentos de violencia física, por parte de los clientes que deben esperar en largas filas o recorrer varias operadoras para conseguir combustible.

Al respecto, la CECAER afirmó que el caso de Asencio no está aislado y se ha repetido en diversas estaciones de servicio de Entre Ríos. Tras reunirse para analizar la situación, los directivos aseguraron que "el gobierno, en lugar de culpar a las estaciones de servicio, debería abordar las políticas que han generado la escasez de combustible en Argentina".

