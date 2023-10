“Si vemos que provincias como Córdoba o Mendoza, donde ya identificamos que Javier Milei va a lograr una buena diferencia, la participación es debajo de la media, y bueno, posiblemente eso aumente las posibilidades de Massa”, ejemplificó.

“Y a la inversa, si la participación es superior a la media, posiblemente podamos tener una sorpresa como se tuvo en 2015 con el triunfo de Macri”, recordó.

image.png El sondeo de CB Consultora con voto en blanco e indecisos

“Lo que nosotros tenemos de parámetro es que la gestión nacional tiene más imagen negativa que positiva. De manera tal que opina mal de la gestión, o lo identifica Massa como un mal menor y lo vota por el miedo que le genera Milei, o sea que en su caso, no vota. Entonces, se verá que Massa debería tener una doble estrategia, que es no solamente fortalecer el voto propio, sino que evitar que ese votante apático que ya de por sí opina mal de la gestión, se quede en su casa y no vote”, completó.

La tendencia, el mismo domingo

Sobre los números de intención del voto hacia el balotaje, Buttie explicó cómo trabajarán ese día a nivel de proyecciones con datos oficiales y en relación al resultado final sobre participación: “Si ya tenemos al mediodía, por ejemplo, que en Provincia de Buenos Aires tenemos una participación de 40%, y en la Provincia de Córdoba o Mendoza al 20% - eso ya te marca un parámetro-, y a la inversa, si en Provincia de Córdoba tenés el 50% al mediodía.”

La importancia de Córdoba

Para CB Consultora –que conoce muy bien el terreno cordobés- la provincia mediterránea puede ser decisiva para Milei como lo fue para Macri en 2015. Sin embargo, aún no midieron la migración del voto de Schiaretti: “Yo no medí Córdoba, lo tengo pensado medir porque considero que es una provincia pendular en el sentido que puede ser definitoria. Sí te puedo decir que a nivel nacional los votos de Schiaretti se reparten de esta manera: 37% a Milei; 26,5% a Massa; 19,3% que votará en blanco o no votará y un 17,1% que está indeciso”.

Acuerdo con Macri-Milei

Acerca del impacto electoral del acuerdo entre Macri y Milei, Buttie descartó grandes cambios a favor del libertario: “Tenemos un dato preliminar, y la primera hipótesis es que no hay grandes distorsiones. Nosotros tenemos, previo a todo esto, que los votantes de Patricia Bullrich, que sabemos que no son todo PRO, tampoco todo radical, toman estas decisiones: El 46,6% votaría Javier Milei, el 14,1% votará a Massa y un 27,5% votará en blanco o no irá a votar”.

“Si uno de cada dos votos de Patricia, que uno lo puede considerar la parte más dura de Juntos por el Cambio, ya se definían por Milei, esto no genera demasiada sorpresa. Posiblemente pueda perforar ese techo sobre el 11,8% indeciso, pero si uno analiza ese 11,8% de 23%, son dos puntos, o sea que si pesca la mitad es un punto más, en vez de ganar 11, gana 12”, calculó

Con esa proyección saldría: “Javier Milei con 50,7% y Sergio Massa con 49,3%”, concluyó sobre el balotaje.

