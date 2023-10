"Renuncie ahora": Impopular Benjamin Netanyahu que amenaza a Hezbollah

Un gobierno populista de derecha que, jactándose de su sabiduría irreemplazable en materia de seguridad, agravó y menospreció la tensión en los últimos meses con los palestinos.

Muchos israelíes sostienen que las fuerzas de seguridad en los últimos meses estuvieron más ocupadas en frenar las masivas e históricas protestas populares en Israel tras la polémica reforma judicial -que cercena el poder de la corte sobre el ejecutivo- que identificar los peligros externos.

En ese escenario, ex funcionarios militares, políticos y de inteligencia israelíes pidieron la renuncia de Benjamín Netanyahu tras expresar dudas sobre su liderazgo en la guerra a pesar los esfuerzos del premier en mostrar a una nación unida mediante la formación del gabinete especial de guerra con el líder opositor y ex ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz.

El ex primer ministro Ehud Barak, en diálogo con The Observer describió el ataque terrorista como “el golpe más severo que ha sufrido Israel desde su creación hasta la fecha”. "No creo que la gente confíe en Netanyahu para liderar cuando está bajo el peso de un acontecimiento tan devastador que acaba de ocurrir durante su mandato”.

“Está claro que esto fue negligencia y fracaso en varios niveles. Fue un fracaso de nuestra inteligencia no seguir los preparativos que tuvieron lugar durante el año pasado, tal vez más. No es fácil decidir sobre el terreno lo que realmente ocurrió, pero, sin duda, el público perdió su confianza, tanto en el ejército como en los dirigentes políticos".

Según The Guardian, el teniente general Dan Halutz, ex jefe de personal de las FDI y comandante de la fuerza aérea israelí, así como miembro franco del movimiento que se opuso a las reformas judiciales de Netanyahu, clamó por su renuncia.

image.png Benjamín Netanyahu podría estar librando su última batalla política en medio de su creciente impopularidad por el estallido de la guerra.

“Desde mi punto de vista, [Netanyahu] debería dimitir ahora, mientras hablamos. Hay mejores personas para manejarlo”.

“Él piensa que está por encima de Dios, piensa que es el salvador de Israel y desafortunadamente no pudimos explicarle que es al revés, que él es el destructor de Israel y sus problemas personales lo llevan a él y no al país a beneficiarse”.

El ex funcionario de inteligencia israelí Avi Melamed calificó al gobierno como “disfuncional en muchos aspectos” y explicó que “éste es un sentimiento expresado por muchos israelíes que dicen claramente que este gobierno es un desastre”.

Tal como contó Urgente24, la semana pasada ya se había registrado una furia popular contra el gobierno del israelí. El sábado 14 de octubre, a una semana del ataque de Hamas a Israel y pese a su vigente amenaza para los judíos, un gran protesta en Tel Aviv copó las calles frente al Ministerio de Defensa de Israel para manifestarse contra el primer ministro.

"No hay confianza, renuncie", detallaba un cartel. Otros decían: "Hemos sido abandonados" y “Bibi tienes sangre en tus manos”.

The Times of Israel informó que decenas de personas, algunos familiares de los 126 rehenes de Hamás, protestaron por el manejo de la crisis. Muchas también le recriminaron no haber visitado aún los familiares de las víctimas ni de los rehenes.

Una encuesta que anticipó la manifestación reveló que una abrumadora mayoría del 86% de los encuestados, incluido el 79% de los partidarios de la coalición, sostuvo que el ataque sorpresa desde Gaza es un fracaso del liderazgo del país.

De acuerdo al sondeo del Centro de Diálogo, la mayoría de los encuestados (56%) piensa que Netanyahu debería dimitir tras la conclusión de la Operación Escudos de Hierro. También el 52% desea la renuncia del ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El historiador Yuval Harari y la mayoría de los encuestados atribuyen el inicial éxito sangriento de Hamas a la falta de competencia de las FDI y la policía por una desidia del gobierno israelí, centrado más en su coalición para eludir cargos de corrupción mediante la controvertida reforma judicial.

Más del 75 % de los encuestados sostuvo que el gobierno tiene la mayor parte de la responsabilidad. Las repercusiones políticas para el primer ministro a largo plazo podrían ser sustanciales. Netanyahu podría estar librando su última batalla política.

