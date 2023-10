Tras elecciones: Merval, bonos y dólares para atrás

image.png Gráfico de IEB

image.png

image.png

image.png

Y es que como detallaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI): Se ha observado un aumento en los depósitos en dólares y los depósitos a plazo fijo en los 2 días posteriores a las elecciones, ya que se disiparon las preocupaciones sobre la dolarización. En el caso de los depósitos en dólares privados, se registraron ingresos por un total de US$ 62 millones, con un aumento de US$ 23 millones el lunes y US$ 39 millones el martes. Esto marcó un cambio significativo después de una reducción de US$ 576 millones en los nueve días previos a las elecciones generales.