El Merval, los bonos y los dólares profundizan caídas

Esta tendencia es consistente con la evolución del Riesgo país, que ahora retoma la tendencia alcista (+0,5%) y se ubica precisamente en los 2.560 puntos básicos.

Dólar

Por el lado de la divisa norteamericana, lo más destacable está en el nuevo descenso de las cotizaciones libres.

Al respecto, PPI destacaba como: "El Banco Central exhibió una reducción notable en el ritmo de intervención oficial. Según nuestros números, el Central se deshizo de US$ 20,4 millones ayer para contener la cifra de los dólares financieros. Vale la pena mencionar que dichos dólares muestran una performance relativamente contenida luego del resultado electoral del domingo al correrse un poco de escena el esquema de dolarización que propone LLA. Esto último, aminora la necesidad del BCRA de intervenir en el mercado para contener los FX. En esta línea, mientras el promedio diario de intervención de la semana previa a los comicios alcanzaba la cifra de US$ 80,8 millones, estos últimos días la entidad tan solo vendió US$ 18,5 millones en promedio diariamente para cumplir el objetivo mencionado. De esta forma, la intervención acumulada en los últimos cinco días se hunde a los US$ 141,9 millones, mientras que en las cinco ruedas previas a las elecciones generales, dicha cifra alcanzó los US$ 404,9 millones."

Luego de un miércoles de muchísima tensión política, que llevó al CCL y los futuros a reajustarse al alza, el mercado cambiario retomó la calma exhibida desde el batacazo de Massa en la elección general. En este sentido, el CCL Senebi recortó 2,2% ayer de $910 a $890 tras haber experimentado una suba intradiaria de casi 7% el miércoles. De esta forma, el principal dólar financiero retrocedió 15,2% desde los comicios, comprimiendo la brecha cambiaria desde un récord de 200% en la última rueda previa a la elección a 154,3% en apenas cuatro días. Con esta baja, continúa alejándose de su reciente pico de $1.050 nominal o $1.071 de hoy alcanzado el pasado viernes, pero todavía se ubica 13,2% por encima del nivel pre-PASO de $786 de hoy.

