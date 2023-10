Ampliación e implosión

Massa-bunker.jpg Sergio Massa, en la noche de la victoria de las elecciones presidenciales. Ahora va por el balotaje. NA

¿Aceptará el kirchnerismo un gabinete tan variopinto? Al apurarse a firmar la defunción de “la grieta”, Massa también le puso límites a uno de sus principales promotores. En la noche de la victoria, dio prácticamente todo su discurso en soledad. Sólo hacia el final su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y sus respectivas familias subieron al escenario. No hubo atisbos de kirchnerismo, ni de personas ni de mensajes, al igual que en la campaña. Massa no se mostró con Cristina Kirchner, quien, a diferencia del Presidente, lo felicitó sólo en privado. Para Rossi, CFK será una figura de consulta. Para Massa, más bien una espectadora. Habría además un reclamo de la CGT para que Massa aisle al kirchnerismo y se respalde más en las estructuras tradicionales del peronismo. Una postal la tuvo el viernes cuando fue recibido en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por los gobernadores que apoyan su candidatura en el CFI. Es una imagen que será muy distinta después del 10/12, cuando en algunas provincias los mandatarios sean reemplazados por los electos de JxC. De las 18 provincias que se vieron representadas en la foto familiar del CFI, el PJ y aliados se quedarán sólo con 11. Los cambiemitas retienen además la Ciudad de Buenos Aires, trámite que se aceleró cuando Massa convenció a Leandro Santoro de no disputar el balotaje contra Jorge Macri a la luz de lo irreversible del resultado del 22-O. "Desmovilizar" a los opositores habría sido el objetivo sobre el supuesto de que una menor concurrencia a las urnas beneficia al oficialismo.