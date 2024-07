Petro propuso un "fast track" por la paz ante la ONU

Embed

"El Acuerdo de Paz del año 2016 se presenta como una declaración unilateral de Estado, lo cual significa el compromiso del Estado...compromiso hecho ante la humanidad, y que en mi opinión adquiere una concepción jurídica vinculante para el país con sus normas vigentes o cambiando sus normas vigentes si es necesario, tal cual dice el Acuerdo", prosigue explicando Petro.

Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes

"El Acuerdo de Paz propone un pacto político nacional de todas las fuerzas vivas del país, políticas o sociales, para encontrar fórmulas de cambio de normas si las normas no posibilitan el Acuerdo de Paz. Esto no se había entendido bien, y por eso quise venir hoy más para mostrarle a la sociedad colombiana el tamaño de compromiso que tenemos”, expresó ante la ONU.

“Por eso voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad indudablemente repetir un fast track. Le llamaron así, en inglés, en Colombia a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, Gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la Farc. Y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz. Reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etc. Verdad integral, no fragmentada integración del territorio al desarrollo nacional”, precisó.

Reacciones contra el fast track propuesto

Tras la propuesta de un "fast track" ante la ONU, varios opositores colombianos salieron al cruce de Petro, asegurando que este recurso legislativo no hace más que allanar el camino a los grupod narcocriminales como el ENL y abrir el camino para un Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado.

El excandidato presidencial Enrique Gómez, director nacional del Movimiento de Salvación Nacional, criticó duramente la decisión de Petro. A través de X, señaló: “Mientras fabrican un Fast Track 2.0 y lo anuncian en la ONU con total descaro, con el objetivo de favorecer narcocriminales como el ELN, las Farc arremete contra el Ejército impunemente. Varios heridos deja el cobarde ataque en la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Hay reporte de heridos”.

“El presidente Gustavo Petro anuncia un Fast Track para implementar sus reformas. Todos atentos. En el pasado modificaron la constitución de forma rápida con esa figura. Para eso trajeron a Juan Fernando Cristo. Muy peligroso esto”, advirtió otro opositor, Daniel Briceño, concejal de Bogotá.

En tanto, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, acusó a Petro de usar estar artimaña para luego modificar la Constitución de 1991 en favor de los guerrilleros:

“No Petro, no sueñe que aprobaremos en el Congreso un “Fast track” con el que sustituyeron la Constitución para tramitar proyectos de Ley y Proyectos de Acto Legislativo con menos debates en beneficio de las FARC que nunca cumplieron con el acuerdo de La Habana. Ya no más abusos al Estado de derecho y la Constitución”.

A Colombia "le quiten el riesgo de endeudamiento"

En tal sesión de este jueves ante el Consejo de la ONU, Gustavo Petro pidió que a Colombia le "quiten el riesgo de endeudamiento (los intereses de la deuda)", que son del "8-9%".

Hemos entregado 7.000 millones de dólares en sprint en riesgo por encima de la tasa de interés de mercado por nuestra deuda

En términos de Petro, ese dinero podría ir para los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), puntualmente en lo que respecta a la repartición de tierras para campesinos y exguerrilleros que depusieron sus armas (símil a una reforma agraria), evitando así que retorne el conflicto armado.

Pero además, ese dinero contribuiría a resolver el problema de la producción de drogas en Colombia y la crisis medioambiental.

La paz de Colombia acaba la cocaína en el mundo (...). Salva el tercer pulmón de estabilidad climática del mundo

"No habría un trato mutuo mucho más honorable, digno y contundente", soltó Petro ante los 15 países reunidos en el Consejo de Seguridad.

