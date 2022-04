Para Vladímir Putin, occidente elige el terror

“Han pasado al terror, a preparar el asesinato de nuestros periodistas”, dijo Putin sobre Occidente.

El jefe del FSB, Alexander Bortnikov, dijo que un grupo de seis ciudadanos rusos nacionalistas había planeado matar a Solovyev, uno de los periodistas de radio y televisión más destacados de Rusia, a instancias del Servicio de Seguridad del Estado (SBU) de Ucrania. Sin embargo, la SBU negó las acusaciones, diciendo que eran fantasías inventadas por Moscú. "La SBU no tiene planes de asesinar a V. Solovyev", dijo en un comunicado.

La agencia de noticias rusa RT también informó que este grupo de terroristas neonazis, llamado "National Socialism", tenía en sus planes asesinar a otros periodistas , entre ellos, la directora del grupo RT.

Sin embargo, al denunciarlo públicamente, Vladímir Putin tampoco brindó ninguna evidencia de estas acusaciones. El líder del Kremlin se justificó diciendo que:

Ucrania no puede derrotar a Rusia, entonces avanzó a una estrategia diferente, la destrucción de Rusia. Otra tarea ha pasado a primer plano: dividir a la sociedad rusa y destruir Rusia desde adentro, pero no está funcionando.

image.png Dmitry Kiselev, director de "Rusia Hoy" y Margarita Simonyan, editora en Jefe del canal de televisión RT, presuntos targets del grupo terrorista ucraniano.

La guerra mediática

Vladímir Putin también agrego que las organizaciones de medios extranjeros y las redes sociales habían sido “utilizadas por espías de Occidente para inventar provocaciones contra las fuerzas armadas de Rusia”.

También informó en una reunión de la Fiscalía General que Moscú identificó a los autores intelectuales occidentales, principalmente de la CIA, que entablaron contactos con Kiev sobre eventuales ataques a periodistas, “dándoles consejos sobre como matar a periodistas”, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

El comunicado oficial del Comité de Investigación de Rusia señalaba:

Durante los registros realizados a los imputados, acompañados por el FSB de Rusia, se localizaron e incautaron componentes necesarios para la fabricación de un artefacto explosivo improvisado, presuntamente el propio IED, numerosas armas y municiones, símbolos nazis, así como sustancias estupefacientes.

Además, la investigación incautó pasaportes falsos de ciudadanos de Ucrania con datos personales inexactos de los detenidos, que se planeaba utilizar después de que se cometiera el crimen.

Los sospechosos han sido detenidos, la investigación pretende solicitar al tribunal su arresto.

"Los fiscales deben reaccionar rápidamente ante las noticias falsas y los informes que socavan el orden", dijo Putin, sin dar ejemplos específicos.

A menudo están organizados principalmente desde el exterior, organizados de diferentes maneras, ya sea que la información provenga de allí o el dinero. Los fiscales deberían luchar contra el extremismo más activamente. A menudo están organizados principalmente desde el exterior, organizados de diferentes maneras, ya sea que la información provenga de allí o el dinero. Los fiscales deberían luchar contra el extremismo más activamente.

Apenas unos días después de ordenar la invasión de Ucrania, Vladímir Putin firmó una ley que impone una pena de cárcel de hasta 15 años por difundir intencionalmente noticias falsas sobre las fuerzas armadas.

Rusia dice que los medios occidentales han proporcionado una narrativa excesivamente parcial de la guerra en Ucrania que ignora en gran medida las preocupaciones de Moscú sobre la ampliación de la OTAN y lo que dice es la persecución de los ciudadanos que hablan ruso en Ucrania.

Vladímir Putin usa la acusación del "terror" por parte de occidente, sin embargo, Rusia no se queda nada atrás en las atrocidades que ocurren día a día en Ucrania: ya con miles de muertos civiles y no civiles, con un record de desplazados y refugiados, la guerra en Ucrania sigue causando estragos, donde la principal afectada es ucrania y sus ciudadanos. Sin embargo, el líder del Kremlin no desperdicia ninguna situación para seguir justificando su accionar en Ucrania, aunque sea necesario inventarlas sin siquiera presentar alguna evidencia de sus acusaciones. La guerra mediática parece ser igual de importante que la guerra en el campo.

