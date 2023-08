'Outsiders' en Argentina/Guatemala/Ecuador: Milei, Arévalo y Topic

El caso de la política en Guatemala es más extremo, ya que la actual administración del presidente Giammattei ha socavado las normas democráticas y ha obligado a funcionarios opositores a exiliarse en el Exterior sólo por el hecho de que investigaban al mandatario en una trama de sobornos de empresarios extranjeros a cambio de concesiones.

Dos de los candidatos del establishment guatemalteco que eran considerados como favoritos (Edmond Mulet, un exdiplomático, y Zury Ríos, hija de un exdictador condenado por genocidio) quedaron en el quinto y sexto lugar.

En este contexto, apareció Arévalo como disruptivo, con un partido representado por la clase media-media alta, conformado por profesionales urbanos, como profesores universitarios, ingenieros y dueños de pequeñas empresas, aunque sectores populares también se unieron a votarlos.

Hace poco, la personería del partido Semilla de Arévalo fue suspendia por disposición del Ministerio Público, argumentando un esquema de corrupción por la supuesta denuncia de un ciudadano que habría sido adherido ilegalmente al partido junto con otros 12 ya fallecidos, algo que parte de la población denuncia como una falacia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdw_espanol%2Fstatus%2F1692132916430606547%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Cierre de campaña en #Guatemala.



El candidato del progresista Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León, sigue liderando las encuestas por delante de Sandra Torres, exprimera dama del fallecido mandatario socialdemócrata Álvaro Colom.#DWNoticias / ajr pic.twitter.com/pbST9qV4u7 — DW Español (@dw_espanol) August 17, 2023

Más tarde, la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal) anuló la disposición y permitió que el candidato presidencial Arévalo se presente representando a Semilla en el balotaje guatemalteco.

“Apoyo a Semilla y creo que sí quieren hacer un cambio, pero no creo que el sistema lo permita”, dijo la guatemalteca Loren Giordano, una diseñadora gráfica y emprendedora de 33 años al New York Times. “Parece utópico pensar que tendremos un candidato que no esté involucrado en corrupción y narcopolítica”, agregó.

Mientras que en Argentina -sumida en una inflación galopante-, los ‘aprietes’ se basan en financiar con menos pauta publicitaria a medios de comunicación opositores y ejecutar operaciones mediáticas para lapidar a ‘personajes’.

No es un dato menor que cierto sector de la población se volvió ‘antikirchnerista’ por diferencias con los avasallamientos a las instituciones y tras el presunto magnicidio/suicidio del fiscal Alberto Nisman que de cualquier manera manchó la investidura presidencial de Cristina Kirchner con la causa AMIA, tal como contó Urgente 24, pero tampoco la ciudadanía quedó conforme con el préstamo del FMI en la gestión de Mauricio Macri.

¿La misma clase política argentina que codena a los 'antisistema' fue la que materializó la victoria de Javier Milei en las PASO, con su inoperancia económica y intervencionismo estatal desmesurado, en un clima inflacionario que ahoga?

image.png El libertario argentino Javier Milei, quiere privatizar la educación pública y la salud, además del CONICET.

Ahora bien, con respecto a otro latinoamericano quien se asemeja a los anteriores como ‘antisistema’, es el candidato a presidente del Ecuador, el multimillonario Juan Topic, de 40 años, que representa a la coalición Por un País Sin Miedo, integrada por el Partido Social Cristiano (PSC), Sociedad Patriótica (PSP) y Centro Democrático, más ideológicamente afín a Javier Milei.

El candidato Topic dice que responde a un esquema “apolítico” y recorrió el país con botas, pantalones y campera camuflada, en helicóptero y con altoparlantes con la música de Top Gun, como todo una celebridad. Este 'a-político' fue soldado de la Legión Extranjera Francesa, donde se desempeñó como francotirador y paracaidista en combates en Ucrania, Siria y África, y es propietario de una empresa de tecnología.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjantopicecuador%2Fstatus%2F1691947809048613374%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Sueño con un Ecuador próspero y de paz, en el que nuestros hijos puedan crecer sin miedo.



Este 20 de agosto hagamos realidad ese sueño: cambiar #DelMiedoALaEsperanza #TodoVaAEstarBien#JanTopic #JanTopicPresidente pic.twitter.com/ebvF09b7IS — Jan Topic (@jantopicecuador) August 16, 2023

Topic es “anarcocapitalista” al estilo Milei, rechaza a la “casta política” (no le dice así como Javier pero muy parecido) y en propias palabras tiene repulsión a los políticos por considerarlos corruptos, ignorantes o porque “les faltan pantalones”.

La campaña del ecuatoriano Topic se centró en “mano dura a los delincuentes” y a favor de la portación de armas, tal como Milei, un discurso también similar a Nayib Bukele de El Salvador, oratoria que ha salido a flote tras el magnicidio del candidato a presidente Villavicencio y un Ecuador ‘sitiado’ por la violencia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjantopicecuador%2Fstatus%2F1692184734455992345%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Desde Durán, uno de los cantones más violentos e inseguros del Ecuador, les recuerdo a todos los ladrones, asesinos, secuestradores y extorsionadores de todas las bandas criminales: tienen hasta este 20 de agosto para irse de este país, porque los voy a perseguir y a encarcelar,… pic.twitter.com/LZpd08jiu0 — Jan Topic (@jantopicecuador) August 17, 2023

“Los outsider lastimosamente están generando unos personalismos políticos que terminan en detrimento de los partidos políticos y las estructuras como tal”, explica el doctor en Piscologia de la UCA Colombia, Carlos Andrés Arias Orzuela, al ser consultado por France 24 con respecto al fenómeno Milei, Arévalo y Topic.

La mayoría de estos outsider son muy buenos disruptores con narrativas y discursos pero no son buenos gobernando porque están más acostumbrados al ejercicio emocional de la indignación que al ejercicio de la gestión de gobierno La mayoría de estos outsider son muy buenos disruptores con narrativas y discursos pero no son buenos gobernando porque están más acostumbrados al ejercicio emocional de la indignación que al ejercicio de la gestión de gobierno

