'Operación Topógrafo': Inteligencia de Chile pinchó teléfonos

Aunque estas comunicaciones fueron autorizadas por el ex ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, tanto el magistrado como el ‘ex DINE’ falsificaron documentación pública y violaron la Ley de Inteligencia -19.974- que establece que tales prácticas de espionaje se habilitan sólo con fines de “producir conocimiento útil para la toma de decisiones". Por lo que el 3 de mayo, el ex director de Inteligencia Schafik Nazal y el ex ministro Poblete han sido formalmente imputados por ambos delitos.