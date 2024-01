Nomeco, el ingreso clave de una hija de Vladimir Putin

Según la investigación del equipo de Navalny, ella (María o Masha) gana en su profesión 200.000 rublos (US$ 2.280) al mes:

110.000 rublos (US$ 1.250) en la Facultad de Medicina Fundamental de la Universidad Estatal de Moscú,

35.000 rublos (US$ 400) de la Asociación Rusa de Endocrinólogos,

48.000 rublos (US$ 550) del Centro Nacional de Investigación Médica de Endocrinología del Ministerio de Salud.

Pero Vorontsova gana mucho más integrando la junta directiva de Nomeco, empresa que ella creó en 2019, en teoría. Ella sigue como accionista de Nomeco.

El sitio web de Nomeco informa que se enfoca en tecnologías innovadoras en el campo de la medicina. Pero no hay información precisa acerca de sus actividades.

Nomeco, que en 2022 empleaba sólo a 5 personas, genera millones de rublos en beneficios netos al año:

600 millones de rublos (US$ 6,8 millones) en 2020,

810 millones de rublos (US$ 9,2 millones) en 2021,

855 millones de rublos (US$ 9,7 millones) en 2022.

Como accionista de la empresa, Vorontsova ganó 232 millones de rublos (US$ 2,6 millones) en dividendos en 2020 (aún no hay datos más recientes disponibles). Pero si se hubiera mantenido la tendencia, ella habría ganado no menos de US$ 10,3 millones a la fecha.

Además, Nomeco le paga como directiva 700.000 rublos (US$ 7.980) al mes.

Los autores de la investigación afirman que Nomeco recibió todo su dinero de las clínicas Sogaz.

Momento: hay un grupo asegurador ruso llamado Sogaz, conocido porque fue el patrocinante de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA en 2021.

Pero también se llama Sogaz una clínica con sede en San Petersburgo, que tiene relaciones con Nomeco y se la conocía como 'la clínica de los heridos de CMP Wagner.

Los clientes

En 2021 y 2022, la clínica transfirió 1.500 millones de rublos (US$ 17 millones) a Nomeco para “servicios relacionados con el modelado de información para la implementación de proyectos”. Ni idea qué quiere decir eso.

En 2021, Radio Free Europe/Radio Liberty informó que en las clínicas Sogaz fueron tratados personas tales como:

Yuri Kovalchuk , estrecho colaborador de Putin y copropietario del grupo asegurador Sogaz,

, estrecho colaborador de Putin y copropietario del grupo asegurador Sogaz, Serguéi Fursenko , vicepresidente de Gazprombank,

, vicepresidente de Gazprombank, Ilya Klebanov , ex plenipotenciario presidencial de Putin en el Distrito Federal Noroeste de Rusia,

, ex plenipotenciario presidencial de Putin en el Distrito Federal Noroeste de Rusia, Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de Rusia.

Después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, los mercenarios del Grupo Wagner heridos en el campo de batalla, siempre fueron tratados en la clínica Sogaz.

En agosto de 2022, los accionistas de Nomeco compraron la red Sogaz.

¿Nomeco fue otro de los acuerdos entre Vladimir Putin y el asesinado Yevgueni Víktorovich Prigozhin?

