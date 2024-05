Muerte de Ebrahim Raisi: Irán convoca a elecciones y condolencias del Papa

"El presidente Raisi era un hombre cruel y ciertamente no derramaremos una lágrima por él pero la política de Irán contra Israel no variará ya que está determinada por Jamenei", afirmó el líder de Israel Beitenu y ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman.

Otros dirigentes y personalidades destacadas del Occidente se pronunciaron al respecto, quienes en más de una ocasión han condenado los crímenes de lesa humanidad del régimen de Teherán, el gran financista de Hamás, de los hutíes de Yemen y de la Hezbollah que han estado en vilo las ultimas horas hasta dar con el paradero de la aeronave estrellada.

Uno de los líderes mundiales que ha ofrecido sus condolencias ha sido el Papa Francisco, que este lunes (20/05) expresó su pésame para con Irán en "este difícil momento".

image.png

“Envío mis condolencias por el fallecimiento del presidente Ebrahim Raisí; el ministro de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, y todos los que fallecieron en el accidente de helicóptero de ayer. Encomendando las almas de los fallecidos a la misericordia del Todopoderoso, y con oraciones por quienes lloran su especialmente a sus familias, envío mi cercanía espiritual a la nación en este difícil momento”, dice el telegrama de pésame que envió El Vaticano al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.

También el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció sus condolencias al pueblo de Irán tras el accidente en que murió Ebrahim Raisi.

“Mientras Irán elige un nuevo presidente, reafirmamos nuestro apoyo al pueblo iraní y a su lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dice el comunicado, clara alusión a la condena de Occidente a las violaciones de los DD.HH en Teherán, con detenciones forzosas a opositores, por asesinatos y torturas a mujeres por "llevar mal puesto un velo" como el caso de Mahsa Amini.

image.png

En esa misma línea, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo que Estados Unidos está pendiente del “muy desafortunado accidente de helicóptero”, aunque asegura que no hay ningún impacto más amplio en la seguridad regional en este momento.”

Además el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Raisi "tenía mucha sangre en las manos" por apoyar a grupos extremistas.

