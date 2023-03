Millonario y polémico: Elon Musk creará su propio pueblo

Elon Musk va por todas

image.png

Elon Musk posee actualmente al menos 3,500 acres, pero otras fuentes estiman que alcanza los 6,000 acres. Al parecer, a algunos de los proveedores en estas transacciones se les pidió que firmaran acuerdos de confidencialidad, al igual que a algunos ejecutivos de desarrollo local.

image.png Elon Musk junto a Kanye West. Ambos siempre se han inclinado más por los partidos republicanos, sobre todo Musk en los últimos años

Si Snellbrook sale como quiere Musk, una comunidad más grande no está descartada: la revista revisó los mensajes de texto que sugerían que Musk habría considerado construir una ciudad entera en Texas. Los detalles exactos del tipo de casas que quiere construir aún no se han revelado, pero el artículo afirma que, según los informes, discutió sus planes tanto con Grimes como con Kanye West, su ex novia, quien tenía grandes planes para construir comunidades enteras en los últimos años.

