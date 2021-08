Michel Barnier, el nuevo candidato que amenaza a Macron (¿?)

Este anuncio llega pocas horas después del de Eric Ciotti, miembro de la Asamblea Nacional, en BFM-TV. En este escenario, Barnier se convierte en el cuarto candidato, sumándose a Valérie Pécresse y Philippe Juvin.

Sin título (3).jpg Los candidatos presidenciales de izquierda a derecha: Valérie Pécresse, Eric Ciotti y Philippe Juvin.

¿Cómo lo ven sus séquitos?

De acuerdo con el periódico local Le Monde, algunos consideran a Barnier una de las "personalidades más competentes disponibles para la derecha".

"Con su experiencia europea, está en la mejor posición para ver las fallas en el sistema. Se puede ser proeuropeo y defender a Francia", afirma Brigitte Kuster, diputada del partido Los Republicanos (LR) por París y partidaria del ex político saboyano.

Y agregó:

Es un hombre que sabe escuchar y dialogar, y fue capaz de negociar seiscientos tratados con el acuerdo unánime de los veintisiete países europeos

El alcalde de Le Touquet-Paris-Plage, Daniel Fasquelle (LR), hasta lo comparó con el presidente estadounidense Joe Biden.

Tiene la capacidad de unir y calmar a un país fracturado. Al igual que Joe Biden en Estados Unidos, tiene la experiencia, la altura de miras y la estatura internacional que esperamos de un presidente francés

Pero no hay un consenso unánime de este calibre sobre la imagen de Bernier. Absolutamente todos reconocen su experiencia, eso no es tema de discusión. Pero algunos no creen en las posibilidades del excomisario europeo de convertirse en presidente y, menos que menos, de ganar las primarias de la derecha.

Sin embargo, su característica centrista resulta una amenaza para el actual presidente Macron, quien frente a un Barnier tiene un pie más adentro que afuera de las presidenciales.

Algunos, señala Le Monde, le critican su tono demasiado "profesoral". Un destacado político citado por el periódico francés sostiene contundente:

Barnier es sólido y creíble a nivel internacional, pero no hace soñar a nadie a nivel interno