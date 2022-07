Mario Abdo ya envía mensaje de extradición a Horacio Cartes

“El Departamento de Justicia está adoptando un enfoque integral para proteger a nuestras comunidades y nuestro país de los delitos violentos. El Departamento está comprometido a desarticular todo el ecosistema de las redes de tráfico de drogas que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar.”

Fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian William:

Juan Orlando Hernández supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Se alega que Hernández usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de cárteles, alertándolos sobre posibles interdicciones y permitiendo la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas. Felicito a los fiscales de carrera del Distrito Sur de Nueva York por sus incansables esfuerzos para desarticular todo el ecosistema del tráfico de drogas ilícitas, desde traficantes callejeros hasta un exlíder mundial, y todo lo demás.

CARTES CONTRAATACA.jfif La respuesta de Horacio Cartes.

Paraguay

La designación del ex presidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto” por parte del Gobierno de Estados Unidos tiene como consecuencia directa en Paraguay el juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, considerada un brazo protector de Cartes, "que impide avanzar en las investigaciones de lavado de dinero que salpican al conglomerado del Grupo Cartes", según Última Hora.

Para la analista política Milda Rivarola, citada por el diario, si bien no hubo antes una acusación desde USA contra Cartes -algo que destacó Urgente24, así como que la intervención ocurre en una campaña electoral-, según ella "la intervención en la crisis política paraguaya de la Embajada de Estados Unidos siempre fue permanente. Como antecedente tenemos lo ocurrido en 1997 con el Marzo Paraguayo. En distintas ocasiones que hubo crisis, ellos están interviniendo”.

Según ella, hay un efecto inmediato y directo contra Cartes y su familia de parte del Departamento de Estado, al impedirles ingresar a territorio estadounidense, y al mismo tiempo, intenta provocarle una reacción política adversa más grande entre sus aliados:

“Es un tiro por rebote como se usa en la jerga militar. El efecto es directo porque afecta la capacidad de viajar a Estados Unidos, invertir, aunque dicen que no puede usar bancos norteamericanos para sus movidas de dinero. Eso le afecta directamente a Cartes”, sostuvo.

Rivarola señaló que "la movida es que sectores empresariales que habían apoyando permanentemente a Cartes, tal como la Asociación Rural del Paraguay, ahora se desmarcan del asunto. Le está golpeando a nivel de su entorno y amigos empresarios. No es porque no sabían antes, sino que están empezando a temer que a ellos les pase lo mismo. Si te pegás a un personaje con esa carátula encima estás arriesgando tus negocios, exportaciones. Está golpeando cosas”.

A su vez, es obvio, Cartes va a fortalecer y reforzar su campaña política interna: “Es el único mecanismo que tiene para defenderse de una acusación, con ampliar su control interior”.

Por este motivo es clave el futuro de quién controla la Fiscalía General y qué acción realizará en consecuencia.

Para el politólogo Marcos Pérez Talia, hay por los menos 3 interrogantes que se plantean a partir de lo que ocurrió.

“Históricos aliados del Partido Colorado como la UIP y el presidente de la Rural salen a desmarcarse del cartismo, quiere decir que esto impacta fuertemente en grupos económicos y sociales que han sido aliados del cartismo. Hay que ver cómo se va a ir trasladando a otros espacios de la sociedad”, dijo.

Ojo con Cartes, que Cartes no sufra lo mismo que le pasó al ex presidente Hernández (ex presidente de Honduras extraditado a EEUU), puede ser un relato de campaña. Vengan a estas carpas, a esta facción, porque la otra carpa puede sufrir el alejamiento de su líder, que es el principal financista, puede significar un relato atrayente.

El cartismo necesita auparse en el propio Partido Colorado. “Necesitan seguir manteniendo la correlación de fuerzas en la Justicia, la Fiscalía y el propio aparato de Gobierno”. Hay que observar si el vicepresidente Hugo Velázquez aprovecha el escenario para dar vuelta las encuestas. Porque el oficialismo está perdiendo ante los candidatos de Cartes.

Contaataque

La dupla presidencial del movimiento Honor Colorado, Santiago Peña y Pedro Aliana, realizó una gira política por el departamento de Guairá.

La gira que duró 2 días culminó con un multitudinario encuentro político, para celebrar el cumpleaños del precandidato a Gobernador, Cesarito Sosa; y brindar su total apoyo al líder del movimiento, Horacio Cartes.

El precandidato Santiago Peña sostuvo que está en juego es el futuro del pueblo paraguayo y la posibilidad de tener una vida digna.

El precandidato a la vicepresidencia, Pedro Alliana, afirmó: “Éste es el señor Horacio Cartes, el que entregó la banda presidencial a otro colorado y salvó de 2 juicios políticos a este gobierno colorado y hoy sigue trabajando y seguirá trabajando le guste a quien le guste”.

Cartes aseguró que esta persecución que está sufriendo hará que cambie la campaña de Honor Colorado, porque hará que trabajen 5 veces más para asegurar la victoria.

Alliana: “Lo único que vemos hoy es a un Presidente que se abraza con los zurdos, con gente de otros partidos y ataca y persigue a los correligionarios. Estoy seguro que, el 18 de diciembre, el pueblo colorado levantará la voz para que Horacio Cartes sea el presidente de la Asociación Nacional Republicana y, a partir del 19 de diciembre, va a llevar al Palacio de López a Santiago Peña para que cada paraguayo viva mejor”.

Horacio Cartes: “Tenemos que ser prudentes, mesurados. Aquí no hay enojo, después de mucho meditar en este corto tiempo, solo me resta recostar en este viejo adagio: que los tiempos de Dios son perfectos. Sabemos de dónde viene esto, y hace más de un año que la más altas autoridades que están amenazando y persiguiendo a Honor Colorado, este tiene nombre y apellido y se sabrá oportunamente”.

