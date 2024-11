Macron insta a Putin a "que entre en razón": Rusia a que se aleje de los eslavos

Quiero pedir sinceramente a Rusia que entre en razón. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene responsabilidades Quiero pedir sinceramente a Rusia que entre en razón. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene responsabilidades

image.png El presidente francés instó al mandatario ruso a “entrar en razón” y abandonar la nueva doctrina que autoriza respuestas atómicas ante ataques convencionales (REUTERS/Johanna Geron)

“Queremos una paz que no sea una capitulación, porque eso consagraría la ley del más fuerte”, afirmó el presidente francés. Desde marzo, el Kremlin viene condenando la injerencia de Emmanuel Macron en su conflicto con Ucrania.

Por aquellas épocas Macron deslizó un posible envío de tropas francesas a Ucrania e instó a la OTAN a meterse oficialmente en la guerra, algo que por estos días estaría siendo verdad pero en calidad de "mercenarios", lo que provocó la amenaza de Vladimir Putin sobre una “escalada nuclear” si ingresan oficialmente al conflicto con Kiev.

Tras ello, el vicepremier italiano Matteo Salvini embistió contra Emmanuel Macron y aseguró en aquel entonces, a través de su cuenta de X, que ningún soldado de su país morirá luchando en nombre del presidente francés.

En la actualidad, según The Washington Post, no sólo la Alianza Atlántica se muestra en pie de guerra con Rusia sino que además el presidente Joe Biden ha aprobado el suministro de minas terrestres antipersonal a Ucrania.

Un funcionario dijo off the record al medio que Ucrania se ha comprometido a no utilizar minas en zonas densamente pobladas.

Macron también reveló en su comparecencia de este miércoles que ha pedido al presidente chino, Xi Jinping, durante la reunión del G20 que "usara toda su influencia" con Putin para tratar de lograr una desescalada del conflicto.

CHINA | Xi Jinping mantuvo una reunión con Macron

El jefe de Estado galo dijo que China, aliado de Rusia, tenía "la capacidad de negociar con el presidente Putin para que detenga sus ataques" contra Ucrania.

Además afirmó que le pidió que interceda por la actual escalada, tras confirmarse que hay tropas de Corea del Norte en suelo ruso esperando atacar a Ucrania o a cualquiera que se ciña sobre las fronteras de la Federación Rusa.

"Los aliados tienen pruebas confirmadas de un despliegue de tropas de la República Popular Democrática de Corea en Rusia", indicó en una declaración facilitada a EFE la portavoz de la OTAN, Farah Dakhlallah.

