Macabro hallazgo en México: Cuerpos calcinados en vísperas del acto de la candidata presidencial

La presidenciable Claudia Sheinbaum respaldada por Manuel López Obrador que integra la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, tiene previsto este jueves 21 de marzo un masivo acto en la explanada del Palacio Municipal de Pesquería a las 11:00 horas.

Recordemos que faltan menos de cien días para las elecciones generales, en la que 98 millones de mexicanos irán a las urnas, y ya lideran las encuestas las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum del Oficialismo (Morena) y Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México.

Claudia Sheinbaum, aboga por la continuidad del modelo de López Obrador, mientras que la candidata empresaria con 'sangre indígena', Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México — formada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD) — plantea un cambio en materia de seguridad y social.

La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México e ingeniera en Energía, dio inicio a su campaña el 1 de marzo en el Zócalo capitalino. La funcionaria, quien también se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente en el año 2000 durante el gobierno en la Ciudad de México de López Obrador, lo acompañó al actual mandatario en sus tres campañas políticas y tiene un estrecho vinculo con él.

Cabe destacar que el Oficialismo estaría vinculado al cártel de Sinaloa, según la denuncia del NYTimes que publicó en su editorial que la DEA investigaba a Manuel López Obrador por el financiamiento de su campañas desde el narcotráfico.

Pero no es la primera vez que a López Obrador (AMLO) se lo vincula a los grupos criminales, ya que la periodista Anabel Hernández de Deutsche Welle (DW) denunció vínculos del jefe de Estado mexicano con el Cártel de Sinaloa.

“Del 18 de diciembre de 2018 hasta el 21 de junio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había pagado 22,48 millones de pesos a la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C. vinculada al narcotraficante Ismael Zambada García alias "El Mayo”, líder del Cartel de Sinaloa”, escribió en una de sus columnas.

Según el diario The New York Times, el presidente mexicano López Obrador estaba siendo investigado por agentes de USA debido a supuestos nexos con cárteles de narcotráficos, aunque oficialmente la Casa Blanca lo negó.

El presidente de México, Manuel López Obrador, está que trina porque el diario estadounidense The New York Times lo colocó en el escarnio público al decir que estuvo bajo la lupa de USA porque el narcotráfico le habría financiado sus campañas electorales.

Qué dice el informe del New York Times

Funcionarios de la ley de USA habrían investigado durante años las diferentes acusaciones de varios periodistas y de anónimos de que López Obrador se reunía con cárteles de narcotráfico y que recibió millones de dólares de estos grupos criminales desde que asumió su cargo, así lo revelaron al NYTimes tres personas familiarizadas en el tema y lo evidenciaron registros.

La investigación descubrió supuestos vínculos entre 'capos' de cárteles narcos y funcionarios o asesores del gobierno de México, de hecho muy cercanos a López Obrador.

Sin embargo, según lo aclara el diario, el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia no abrieron una investigación formal en contra de AMLO, y es más, tal investigación fue archivada con el tiempo.

El motivo de la "prescripción" fue que había nula predisposición del gobierno de USA para rastrear las acusaciones que pudieran implicar a AMLO/López Obrador, quien además es uno de los principales aliados de la administración de Joe Biden.

López Obrador: Fraternidad con 'El Mayo Zambada'

Como es sabido, en México el narcotráfico penetró las altas esferas de la política desde hace más de dos décadas; incluso hay evidencia de que las Fuerzas Armadas también están corruptas y colaboran estrechamente en el dominio regional con cada cártel que le da su "vuelto abultado".

Por su parte, un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, el máximo líder del cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones del 2018.

image.png El Mayo, de 74 años, paulatinamente ganó el poder y actualmente controla la gran cantidad de embarcaciones ilegales que van desde México a USA con heroína y fentanilo a bordo.

Tal como contó Urgente24, Ismael 'El Mayo Zambada, uno de los capos narcos del Cártel de Sinaloa, no pasó ni un día en prisión y aún camina en libertad en México. Es una figura que causa un gran halo de misterio y está por arriba de El Chapo Guzmán en el peldaño de la organización criminal, según la DEA.

Y pese a ser buscado por la DEA y los distintos gobiernos de México, Zambada se mantiene en libertad por connivencia política y el hecho de que se refugia en un inmueble dentro de los montes del Triángulo Dorado, un área rocosa de difícil acceso entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida por sus plantaciones de marihuana y amapola —que sirve para la creación de heroína—, como reveló U24.

image.png El gobierno de Estados Unidos encontró que una fábrica de leche pasteurizada –marca Santa Mónica- era una de las tantas empresas para lavar dinero que tenía El Mayo.

AMLO y Los Zetas, ningún 'nene de pecho'

Otra fuente de los funcionarios de USA les comentó que cuando el presidente mexicano fue elegido en las urnas, uno de los fundadores y mandamás del cártel Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión.

De hecho los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que les aseguró que los cárteles de narcotráfico tenían videos de los hijos de López Obrador recibiendo "dinero narco".

Los agentes de la ley de USA lograron también rastrear pagos de dinero y transacciones desde personas que eran operadores del Cártel hacia cuentas de intermediarios de López Obrador.

Al menos uno de tales pagos, según los investigadores, se efectuaron casi al mismo tiempo en el que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020 y se reunió con la madre del Chapo Guzmán, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera que está tras las rejas en Estados Unidos luego de ser extraditado.

image.png AMLO y la madre de El Chapo.

image.png Una imagen difundida por la DEA muestra a Joaquín Guzmán Loera, el capo conocido como El Chapo, luego de su extradición a EE. UU. en 2017|Credit...Drug Enforcement Administration

La DEA recibió denuncias

El diario NYTimes reveló que hace más de una década la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) descubrió denuncias de que el narcotráfico mexicano había donado millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador del 2006.

Pero tal investigación se cerró y no se presentaron cargos, quizá porque para Estados Unidos procesar o dirigir causas judiciales contra altos funcionarios extranjeros es algo complejo, aunque si se puede llevar a cabo como el caso del expresidente de Honduras.

Esta semana comenzó en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan el juicio por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño. Otro caso análogo es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, que fue declarado culpable en Nueva York el año pasado por un caso de corrupción.

También otra posibilidad es que el actual gobierno de Biden no 'tome cartas en el asunto' de AMLO porque está muy interesado en mantener su buena relación con él en medio de los esfuerzos conjuntos para contener el flujo migratorio, que es tema de agenda en la administración del líder demócrata.

Además el gobierno de México estaría colaborando para contener el cruce de fentanilo por las fronteras mexicana hacia Estados Unidos. Recordemos que la droga fentanilo es un problema de salud pública en USA que desencadena 80.000 muertes al año por sobredosis en los últimos años.

Esta escalada de consumo de opioides en USA como la heroína, fentanilo y ciertos analgésicos con prescripción médica como la oxicodona, la codeína y la hidrocodona, generó medidas de parte gobierno de USA para paliar la situación entre las que se encuentra la repartición en las calles de un kit antídoto a una fatal dosis de fentanilo, el famoso NarCan.

Investigación de ProPública: plata narco en campaña presidencial

El NYTimes también citó una investigación del diario ProPública que reveló que testigos dijeron a la DEA que se dio dinero en las campañas a cambio de la promesa de que un futuro gobierno de López Obrador toleraría las operaciones de narcotráfico.

Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPública y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero malhabido narco fue entregado a los asesores de campaña de AMLO en 2006 y al menos de uno de los asesores aceptó el acuerdo.

image.png Investigación ProPública

“La corrupción está tan entretejida con el narcotráfico en México que no hay forma en la que se puede perseguir a los narcotraficantes sin ir a por los políticos y los militares y policías que los apoyan,” dijo en una entrevista Raymond Donovan, quien recientemente se jubiló como jefe de operaciones de la Drug Enforcement Administration (la DEA).

El líder mexicano enardecido con el NYTimes

El presidente mexicano reveló que el diario New York Times le había hecho llegar un cuestionario para aclarar una investigación sobre un supuesto financiamiento narco de sus campaña.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculadas a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo AMLO que aseguró que se le dijo que tenía un tiempo para responderlo -a modo amenazante- y como un ultimátum.

image.png El presidente expuso el documento íntegro con los cuestionamientos del NYT

“Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”, sentenció el presidente por cadena nacional.

En ese sentido, también AMLO aseveró que la DEA habría abandonado las investigaciones porque a "México se le respeta".

Nos tuvieron miedo porque a México se le respeta Nos tuvieron miedo porque a México se le respeta

