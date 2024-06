López Obrador pide a la DEA "no meter su cuchara" en México

La gente quiere eso, no quiere el elitismo, no quiere la democracia de la minoría, que en esencia es oligarquía La gente quiere eso, no quiere el elitismo, no quiere la democracia de la minoría, que en esencia es oligarquía

El presidente mexicano, a pocos meses del traspaso de poder a su sucesora Claudia Sheinbaum, dijo que la intromisión de la DEA es equiparable a que él opine sobre la supuesta falta de información acerca de la ampliación de los plazos para sentenciar a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de México (2006-2012) detenido en USA por narcotráfico y corrupción.

"Pero, pues no me corresponde meterme en eso, es de allá, tienen ellos su procedimientos. Entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates (amigos)", expresó.

El jefe de Estado mexicano habló en alusión a la columna del periodista Salvador García Soto de El Universal, en la que afirma que la DEA habría alertado, en un memorando interno, que la elección de jueces por voto popular (reforma judicial propuesta por AMLO y ahora por Sheinbaum), permitiría que los cárteles mexicanos postulen a sus abogados como candidatos juristas, magistrados y jueces federales.

image.png López Obrador criticó a la DEA por pronunciarse sobre su reforma judicial. (EFE/Isaac Esquivel)

LA DEA detrás de AMLO

El periodista García Soto dice que desde la DEA advierten que "los 13 cárteles que dominan la República Mexicana se preparan para tomar por asalto los Poderes Judiciales locales"; entre ellos las bandas criminales de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Noroeste y otros.

En ese sentido, no sería la primera vez que la DEA pone su lupa en el gobierno de Lopez Obrador, ya que, según The New York Times, el presidente mexicano estaba siendo investigado por agentes de USA debido a supuestos nexos con cárteles de narcotráficos (pese a que la Casa Blanca lo ha negado).

Según el NYTimes, funcionarios de la ley de USA habrían investigado durante años las diferentes acusaciones de varios periodistas y de anónimos de que López Obrador se reunía con cárteles de narcotráfico y que recibió millones de dólares de estos grupos criminales desde que asumió su cargo.

Pero no es la primera vez que a López Obrador (AMLO) se lo vincula a los grupos criminales, ya que la periodista Anabel Hernández de Deutsche Welle (DW) denunció vínculos del jefe de Estado mexicano con el Cártel de Sinaloa.

Del 18 de diciembre de 2018 hasta el 21 de junio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había pagado 22,48 millones de pesos a la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C. vinculada al narcotraficante Ismael Zambada García alias "El Mayo", líder del Cartel de Sinaloa

image.png Informe lapidario de The New York Times contra Manuel López Obrador sobre supuestos vínculos narcos.

Un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, el máximo líder del cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones del 2018.

Otra fuente de los funcionarios de USA les comentó que cuando el presidente mexicano fue elegido en las urnas, uno de los fundadores y mandamás del cártel Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión.

De hecho los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que les aseguró que los cárteles de narcotráfico tenían videos de los hijos de López Obrador recibiendo "dinero narco".

Los agentes de la ley de USA lograron también rastrear pagos de dinero y transacciones desde personas que eran operadores del Cártel hacia cuentas de intermediarios de López Obrador.

Al menos uno de tales pagos, según los investigadores, se efectuaron casi al mismo tiempo en el que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020 y se reunió con la madre del Chapo Guzmán, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera que está tras las rejas en Estados Unidos luego de ser extraditado, tal como contó Urgente24.

Polémica reforma judicial en el Congreso

La reforma judicial que está en el Congreso desde febrero, es ampliamente apoyada por los sectores populares, porque les daría soberanía para una elección directa de jueces de la Corte y juristas federales.

Por tanto, de aprobarse en el Parlamento, deja en manos del pueblo la renovación de todos los cargos del Poder Judicial para el 2025, pero también abre el camino a que el mundo narco se inmiscuya. La propuesta de ley también busca que el total de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pase de 11 a 9.

image.png Gentileza El Economista

En medio de este debate social —por sí o por no—, el Parlamento apuró en estos días los foros públicos para discutir la polémica reforma judicial, y ante ello, AMLO celebró la apertura de la consulta popular.

“Eso es importante, que todo mundo opine, que nadie se sienta excluido”, comentó el líder de Morena, “porque no es una reforma para limitar derechos, para quitar libertades, para implantar la corrupción por tiempo indefinido, para legalizar el influyentismo, el nepotismo; es para todo lo contrario, es para tener un Poder Judicial que actúe con integridad, con apego a la legalidad”.

