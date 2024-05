AMLO critica la política de Europa: Entre "simulación" y "decadencia"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PublimetroMX/status/1795151733317910668&partner=&hide_thread=false ¿Qué opina AMLO sobre la alza de la ultra derecha en #Europa ante las próximas elecciones?



"Yo creo que tienen una gran oportunidad las fuerzas progresistas de Europa, porque hacía falta que se quitaran las máscaras los conservadores. Yo hablo de conservadores y debe de entenderse: derecha, en general, porque no creo en la extrema derecha", aseveró AMLO.

En su oratoria matutina de este lunes, AMLO lanzó un tremendo dardo a la Izquierda europea, la que según él es "una simulación" (una 'fantochada') y con sus grietas internas permitió el retroceso del Estado de bienestar que se había logrado post Segunda Guerra Mundial.

Grieta de la Izquierda, y advenimiento al poder de la Derecha , según AMLO

En la interna de la Izquierda, comenzó diciendo López Obrador, "empezaron a discutir y a permitir que desapareciera [el Estado de bienestar], cuando era lo que le daba seguridad a los ciudadanos" y dijo que los 'moderados' son en realidad "conservadores" que han conducido al advenimiento al poder de la Ultraderecha.

"Optaron mucho por la moderación y el moderado no es más que un conservador más despierto, es un simulador", criticó y rememoró que en Latinoamérica las fuerzas progresistas marginaron a los moderados porque detrás de 'esa piel' yacía el conservadurismo:

"Nosotros escuchábamos, porque somos respetuosos, pero sabíamos que eso no iba a tener buenos resultados, como sucedió".

En ese sentido, AMLO mantuvo su política de no injerencia en asuntos externos, pero dejo entrever que quería que les vaya bien a las fuerzas progresistas de Europa, concordantes con su línea ideológica.

La razón de su buen augurio, es que "de lo contrario, no hay salida para Europa porque la política conservadora no es alternativa y cuando se está en una decadencia, no hay más que luchar por una transformación, por un cambio verdadero. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, hay que cambiar y tenerle mucha confianza a la gente, hay que voltear a ver al pueblo".

Pedro Sánchez aprovecha la crisis diplomática con Javier Milei para reforzar su discurso contra la ultraderecha, a pocas semanas de las elecciones del Parlamento Europeo, mientras el líder del PP se distancia de ambos.

image.png

La actual crisis diplomática con España, tras cruces entre Milei y el gobierno del PSOE de Sánchez, la utiliza por estos días el Palacio de Moncloa para polarizar con la ultraderecha de VOX, la tercera fuerza favorita en las elecciones del Parlamento Europeo, y así reducir la brecha con los populares (PP) a sólo "dos a tres puntos".

El presidente de España, Pedro Sánchez, aprovecha indiscutidamente este choque diplomático con el gobierno de Javier Milei porque debe eclipsar la opinión pública a pocas semanas de las elecciones del Parlamento Europeo, más aún cuando los sondeos perfilan al partido conservador (PP) como primera fuerza para liderar la eurocámara y España es uno de los países de la UE con más representatividad.

Sánchez aprovecha la crisis diplomática para las euroelecciones

Es que hablar contra los 'males del Fascismo', supuestamente encarnados en Milei, rinde para 'tumbarle' varios votos a VOX y así achicar el margen con el PP para disputarle el liderazgo en la eurocámara, justamente a cuatro días del inicio de campaña de los comicios del próximo 9 de junio.

image.png El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto la vicepresidenta tercera y candidata del PSOE en las europeas, Teresa Ribera, y el líder del PSC, Salvador Illa, en un acto de precampaña el pasado sábado. / JORDI COTRINA (EPE)

"El presidente argentino cayó en la trampa del socialista. Con su discurso le permitió al jefe de Estado ibérico preparar un duro contra ataque que están extendiendo a todo el viejo continente. ¿Fue Milei funcional al PSOE? ¿No la vio?", dijo Guillermo Francos, el ministro de Interior argentino.

“En ningún caso Javier Milei atacó primero. Siempre respondió a agresiones sufridas de manera previa por parte de otros gobiernos. Por ejemplo, Sánchez apareció en mangas de camisa en un spot a favor de Sergio Massa. Su equipo de ministros agredió en el mes de mayo de 2024 tres veces al primer mandatario argentino. Lo hicieron el ministro de transporte, la ministra de ciencias y la vicepresidenta. Lo mismo ocurrió el año pasado con Lula, quien también pidió el voto para el ex candidato oficialista. Los presidentes de Colombia y México, directamente, lo insultaron”, agregó.

Tal como informó U24, el domingo Javier Milei, estuvo de orador en el congreso VOX ‘Europa Viva 24' en la capital española y arremetió contra el actual gobierno de España (al mando del partido socialista -PSOE-) al que acusó de ser una "calaña de gente atornillada al poder" que, "aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se toma 5 días para pensarlo", en alusión indirecta al mandatario Sánchez, quien se había tomado unos días para reflexionar a cerca de su dimisión o no —porque su esposa está involucrada en un caso de corrupción—.

No obstante, los 'libertarios' aseguran que el kirchnerismo está agarrándose del 'derrape' de Milei para proseguir con la supuesta campaña sucia y fakenews en su contra. También, les llama la atención que ahora los medios opositores se preocupen por el quiebre de las relaciones diplomáticas con España cuando en la presidencia de Mauricio Macri criticaron la presencia del Rey en un acto por el Día de la Independencia.

Elecciones Europeas: PP a la "cabeza" y el PSOE intenta neutralizar a VOX

Al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) le viene como 'anillo al dedo' la polémica declaración del presidente Javier Milei, que tildó de “corrupta” a la primera dama Begoña Gómez y con ello activó una crisis diplomática de escalas nunca antes vistas, tal como reveló Urgente24.

Claramente el Oficialismo español utiliza por estos días tal paso en falso de Milei, en una oratoria anti-fascista de campaña de cara a las elecciones del Parlamento Europeo. En tales comicios, se elegirán 720 diputados que representan a casi 450 millones de personas.

Entre el 6 y 9 de junio, ciudadanos de toda la Unión Europea (UE) van a elegir a sus representantes de la Eurocámara: en el caso de España, los comicios tendrán lugar el domingo 9 de junio y determinaran la ruptura o no con la actual administración sanchista.

En estas elecciones, según los últimos sondeos, el conservador Partido Popular (PP) de Feijóo se perfila como la primera fuerza de España a representarlos en la eurocámara, un significativo avance con respecto a los comicios del 2019.

image.png Santiago Abascal, líder de Vox, conversa con Jorge Buxadé, candidato a las europeas EFE

Según el reciente sondeo realizado por 40db para El País y la Cadena SER, tal como contó U24, el PP liderado por Dolors Montserrat tendría otros diez eurodiputados más, alcanzando así los 23 eurodiputados, lo que representa el 33,5% de los votos.

Mientras que, en segundo puesto le sigue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como cabeza de lista para la eurocámara: los socialistas obtendrían 20 escaños, uno menos que en las anteriores elecciones, alcanzando el 30,1% de los sufragios.

Y como tercera fuerza, la formación de Santiago Abascal, VOX, lograría el 12,6% de los apoyos, y obtendría 8 representantes. En las pasadas elecciones de 2019 Vox ocupó el quinto lugar. Cada voto q gana VOX es uno q pierde el PP.

Entonces, la crisis diplomática con el gobierno de Milei le sirve a Sánchez, porque un discurso contra el "fascismo" capitalizaría votos de indecisos 'moderados' que temen a la ultraderecha y así reduciría la brecha del PSOE con VOX (2do y 3er lugar), para disputarle el liderazgo de la eurocámara al PP.

image.png Santiago Abascal, líder de VOX, tercera fuerza favorita a liderar la eurocámara.

Por su parte, el gobierno español trasladó el conflicto diplomático a Bruselas, a poco de las elecciones europeas que están signadas por el auge de las formaciones de extrema Derecha. Al respecto, el Alto Comisionado para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, condenó el "ataque" del presidente Milei considerándolo contrario a “la libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la UE".

El PP se distancia de Milei y Sánchez: el VOX redobla

El presidente de España, Pedro Sánchez, ahora exige a Javier Milei una “rectificación pública” tras sus polémicas declaraciones sobre Begoña Gómez, la primera dama, a la que el libertario tildó de “corrupta” desde la tarima del acto de Vox —en Madrid— .

El gobierno de Sánchez considera que Milei "no ha estado a la altura con sus declaraciones” y le advierte al presidente argentino que “entre gobiernos, los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable”, tal como reveló U24.

Ante los idas y vueltas entre la presidencia de la Nación Argentina y funcionarios del PSOE (que incluso tildaron a Milei de "fascista" y de "consumir sustancias"), el líder del PP Alberto Núnez Feijóo se distanció abiertamente del pleito y las tensiones diplomáticas, quizá para no perder puntos de intención de voto ya que su fuerza es la favorita para la eurocámara.

“Ni el Gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el

espacio de moderación que yo reivindico”, declaró Feijóo. Creo en la ética, creo en la moderación, creo en el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas, no creo ni creeré jamás espacio de moderación que yo reivindico”, declaró Feijóo. Creo en la ética, creo en la moderación, creo en el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas, no creo ni creeré jamás

image.png El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata en las elecciones europeas, Dolors Montserrat, este lunes. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Por el contrario, el líder de Vox, Santiago Abascal, en diálogo con el programa de Eduardo Feinmann en radio Mitre, dijo que los dichos de Milei sobre Begoña Gomez no tienen que afectar las relaciones diplomáticas porque Sánchez "no es el rey".

“No están en condiciones de hablar de la soberanía de España, no pueden dejar sin embajador a los españoles que viven en la Argentina por un capricho personal. El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea”, afirmó Abascal, quien invitó a Milei al cónclave de VOX 'Europa Viva 24' que reunió a los líderes de la Derecha Internacional.

