El Pink Lady Food Photographer of the Year es una competencia de fotografía gastronómica que nació en 2011. Abierta a fotógrafos profesionales y no profesionales, viejos y jóvenes, el concurso busca celebrar las mejores fotos gastronómicas del mundo, mostrando la creatividad de los artistas detrás de la cámara así como las características de las diferentes culturas que retratan. Según la BBC, "son imágenes captadas alrededor del mundo que despiertan nuestros sentidos". Hay varias categorías que tocan distintos temas, que van desde fotos relacionadas con las cosechas, el vino, fotos donde aparezcan específicamente manzanas, celebraciones, bodas, mesas perfectamente servidas, familias sentadas a la mesa, así como una sección de platos muy originales en su presentación, innovación (por ejemplo, una foto que imita una vista aérea de un parque citadino utilizando un brócoli y ralladores). También hay categorías relacionadas con las políticas de la alimentación y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, así como otra categoría de fotos tomadas por niños y adolescentes.