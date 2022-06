Joe Biden enviará a Ucrania "sistemas de misiles avanzados"

El paquete de ayuda que se dará a conocer el miércoles enviaría lo que Estados Unidos considera cohetes de mediano alcance, que generalmente pueden viajar alrededor de 70 kilómetros, dijeron funcionarios estadounidenses, que hablaron con la agencia Reuters bajo condición de mantener el anonimato.

El jefe de Estado, de acuerdo con la publicación del New York Times, agregó:

No estamos alentando ni permitiendo que Ucrania golpee más allá de sus fronteras. No queremos prolongar la guerra solo para infligir dolor a Rusia No estamos alentando ni permitiendo que Ucrania golpee más allá de sus fronteras. No queremos prolongar la guerra solo para infligir dolor a Rusia

f.elconfidencial.com_original_63d_871_7f2_63d8717f27f3d1de78802137e91f4369.jpg Ucrania recibirá ayuda bélica enviada de los Estados Unidos

Por su parte, funcionarios cercanos a decisión oficial no detallaron cuánto costará la ayuda, pero será el paquete una nueva asistencia que rondaría los US$40.000 millones aprobados por el Congreso.

Los sistemas de cohetes serían parte de la autoridad del Pentágono, por lo que implicaría tomar armas del inventario de EEUU y llevarlas a Ucrania rápidamente. Las tropas ucranianas también necesitarían capacitación sobre los nuevos sistemas, lo que podría llevar al menos una semana o dos.

“Continuamos considerando una gama de sistemas que tienen el potencial de ser efectivos en el campo de batalla para nuestros socios ucranianos. Pero el punto que señaló el presidente es que no enviaremos cohetes de largo alcance para usar más allá del campo de batalla en Ucrania”, dijo Ned Price del Departamento de Estado.

Cómo es el sistema de misiles avanzados

Las autoridades dijeron que el plan es enviar a Ucrania el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, o HIMARS, que está montado en un camión y puede transportar un contenedor con seis cohetes. El sistema puede lanzar un cohete de mediano alcance, que es el plan actual, pero también es capaz de disparar un misil de mayor alcance, el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, que tiene un alcance de unas 300 kilómetros y no forma parte del plan

