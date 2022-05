"Nadie quiere dar el statu-quo de candidato a Ucrania"

Casi todos los principales estados de la UE se oponen al estatus de candidato, diría que todos excepto Italia. Actualmente, el statu-quo de candidato no es predecible debido a la oposición de estos países, pero sí imagino una vía rápida a Ucrania, me parece que la Comisión Europea está de acuerdo sobre esta perspectiva. Casi todos los principales estados de la UE se oponen al estatus de candidato, diría que todos excepto Italia. Actualmente, el statu-quo de candidato no es predecible debido a la oposición de estos países, pero sí imagino una vía rápida a Ucrania, me parece que la Comisión Europea está de acuerdo sobre esta perspectiva.