Horas decisivas para Taiwan, China y Diana Mondino

"Políticamente, 2024 es el Voldemort de los años", se lee en el más reciente informe publicado por Eurasia Group, una firma de consultoría e investigación de riesgos políticos globales con sede en Estados Unidos", explicó Global Times, medio vocero en inglés del Partido Comunista Chino.

Pero vayamos a la explicación de Global Times:

"(...) En su informe anual, 'Principales riesgos para 2024', publicado el lunes 08/01, Eurasia Group proporcionó la razón de esta opinión: 3 guerras dominarán los asuntos mundiales en 2024:

Rusia contra Ucrania,

Israel contra Hamás y

USA contra sí mismo.

Los tres principales riesgos globales enumerados en el informe son "USA contra sí mismo", "Oriente Medio al borde del abismo" y "Ucrania dividida".

(...) Según el informe de Eurasia Group, la confianza del público estadounidense en las instituciones centrales -tales como el Congreso, el Poder Judicial y los medios de comunicación- está en mínimos históricos; La polarización y el partidismo están en niveles históricos. El informe dice que si el actual candidato republicano, Donald Trump, pierde ante el actual presidente Joe Biden en las próximas elecciones, alegará fraude masivo una vez más e "incitará campañas de intimidación generalizadas" contra trabajadores electorales y secretarios de Estado tanto en rojo como en azul. estados. Al mismo tiempo, Biden tendría 86 años al finalizar su 2do. mandato. "La gran mayoría de los estadounidenses no quiere que ninguno de los dos lidere la nación". (...)".

China conoce ese problema: cuando Mao Tse Tung murió tenía 82 años y había sumergido al país en una crisis profunda.

"(...) En 2024, USA y algunos otros países occidentales pueden experimentar hasta cierto punto "fatiga de Ucrania" en términos de proporcionar ayuda a Ucrania, pero debido a la necesidad de mantener su ventaja geopolítica, se espera que continúen utilizando a Ucrania como un peón para participar en una feroz competencia con Rusia.

En otro campo de batalla, Gaza, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, celebró el martes 09/01 una reunión con líderes israelíes en Tel Aviv. Sin embargo, USA ha mantenido consistentemente su postura de "tomar partido". Y USA nunca ha tenido realmente la intención ni la capacidad de promover la paz.

De hecho, USA es la fuente de riesgos globales. Lo que es aún más trágico es que, aunque el Grupo Eurasia predijo riesgos futuros, todavía no podemos evitarlos. Además, los think tanks, las empresas consultoras y los políticos estadounidenses han mostrado poco interés en restringir las acciones destructivas de USA en el mundo. (...)".

Taiwan

No es una casualidad que Global Times / PCCh difunda esta noticia a horas de las elecciones en Taiwan. Todos conocen que la reunificación territorial que reclama China es el 4to. evento explosivo probable en los próximos tiempos. USA afirma que no desprotegerá a Taiwan, quien no quiere volver a China. Todo es muy raro: si USA protege a Taiwan ¿por qué cuestiona que el Donbas no quiere continuar con Ucrania?

Volvamos a The Guardian;

"Si bien China ocupa un lugar preponderante en las elecciones, las cuestiones internas también son importantes. La principal preocupación de los votantes es la economía, según las encuestas. Esto refleja el hecho de que los salarios reales han aumentado en promedio sólo el 1% durante la última década. La vivienda asequible sigue estando fuera del alcance de muchos jóvenes. Los partidos de oposición culpan al PPD (Partido Progresista Democrático) por la mala gestión económica, responsabilizando al partido por la escasez de huevos y los apagones eléctricos que han afectado a la isla en los últimos años."

Los partidos de oposición culpan al PPD (Partido Progresista Democrático) por la mala gestión económica, responsabilizando al partido por que han afectado a la isla en los últimos años." "Existen profundas diferencias ideológicas entre los partidos principales. La oposición del KMT gobernó anteriormente Taiwán bajo una dictadura autoritaria durante décadas después de huir de la guerra civil china y establecer el gobierno de la República de China en el exilio. Identifica a Taiwán como vinculado cultural y étnicamente con China. El gobernante PPD, nacido del movimiento antiautoritario, apoya la soberanía de Taiwán y promueve una identidad taiwanesa separada de China."

Rebecca Picciotto, reportera de CNBC:

"(...) La Casa Blanca insiste en que USA no respalda a ninguno de los 3 principales candidatos. Sin embargo, esto no significa que Washington se mantenga completamente al margen.

Una “delegación no oficial” de estadounidenses viajará a la capital de Taiwán, Taipei, inmediatamente después de las elecciones para reforzar su asociación con la isla “cara a cara”, dijo el alto funcionario de la administración. “No es ningún secreto que Beijing tiene una opinión sobre el resultado de las elecciones y está tratando de determinar su rumbo de diferentes maneras”.

Se considera que Lai Ching-te, el candidato del actual Partido Progresista Democrático, mantendrá el statu-quo en las relaciones con China y USA, lo que lo convierte en la opción menos favorita de Beijing.

El candidato de la oposición, Hou Yu-ih, ha expresado su apertura a relaciones más estrechas con China continental.

Un tercer candidato, el cirujano retirado Ko Wen-je, es un ex alcalde de Taipei que se ha posicionado como pragmático y moderado.

Taiwán ha informado de innumerables intentos por parte del gobierno chino de influir en las elecciones mediante campañas de desinformación, ataques cibernéticos y coerción económica."

