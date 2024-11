Hija de Petro enalteció a Uribe, el adversario: Su hermano, procesado por narco-campaña

Del mismo modo, dejó entrever que Petro y Uribe, pese a sus diferencias ideológicas, se han juntado a tomar un café y respecto a la política.

“Una conversación entre Uribe y mi papá es supermega interesante. No, no hay conflicto, es productivo. Es superinteresante poner a dos personas con opiniones diversas que le puedes criticar todo lo que ha hecho (...) Dos personas que se van a sentar, a tomar un café, a hablar, a discutir. Eso no lo puede (hacer) con cualquier persona”, aseguró ante Los Informantes.

Andrea Petro habla de Uribe: Su hermano, la oveja negra

Asimismo, Andrea Petro, la hija del presidente de Colombia, destacó en la entrevista a Los Informantes que su papá nunca le ha impuesto ideologías de izquierda a ninguno de sus hijos.

Su hermano, Nicolás Petro, el primogénito del clan Petro, goza de libertad condicional mientras la Justicia dictamina la sentencia por el delito de lavado de activos: su ex destapó la supuesta financiación narco de las campañas de Gustavo Petro.

image.png Petro y su hijo.

“Nunca nos ha dicho, es que la izquierda es mejor. Sí, hay un conflicto con el capitalismo, él sabe que yo tengo mi capitalismo ahí y me encanta pullarlo, solo para sacarle el genio (risas). Son situaciones en las que yo le digo: ‘El capitalismo tiene eso’, eso le da un mal genio (risas). ‘Que no, yo les dije que no’, dice, y eso es para molestarlo”, sentenció. Andrea Petro en diálogo con Los Informantes.

Pero lo raro de sus declaraciones ha sido el hecho de que eligió elogiar al rival de su padre. Es que más de una vez el expresidente Uribe ha sido lapidario contra Gustavo Petro.

De hecho, en marzo, criticó su reforma sanitaria y hasta diagnosticó un futuro desalentador en Colombia: "Vamos camino a un país sin empleo".

"Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada, sin recaudo y con un muy creciente control del narcoterrorismo", expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez,, por aquel entonces, a través de un video divulgado en redes.

El presidente Petro intenta con su reforma sanitaria, que los recursos que actualmente manejan el sistema mixto de Empresas Privadas de Salud (EPS) desde que fue aprobada la Ley 100 de 1993 —impulsada por el propio Álvaro Uribe cuando ocupó el cargo de Senador— la que privatizó el acceso-prestación del servicio con parte de una financiación del Estado, pasen al manejo estatal para tener una plena salud pública.

También Álvaro Uribe, el archienemigo de Petro, enfrenta por estos días un jucio penal por supuesto soborno de testigos: su defensa alega un "lawfare" del petrismo para sacarlo de la política.

Ya en el 2022 , por esta misma causa, Uribe había sido privado de su libertad por un breve tiempo, acusado de fraude procesal y soborno, tras que un senador de izquierda deslizará que poseía supuestos nexos con los narcos y guerrilleros.

Tal como contó Urgente24, la causa penal que enfrenta Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, se remonta a épocas del 2014 cuando en la Asamblea Nacional el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, lo acusó abiertamente de tener nexos con las milicias paramilitares y con cárteles del narcotráfico.

image.png Álvaro Uribe con Gustavo Petro, su adversario político

Para respaldar tal grave acusación presentó varios testimonios de antiguos guerrilleros, algo que era impensado por la ideología del ex presidente, claramente de tinte conservador. Pero desde los escaños uribistas sostuvieron que dialogaba con guerrilleros para un proceso de paz como el que lleva adelante Gustavo Petro.

Por aquel entonces Álvaro Uribe incluso fue acusado de haber fundado el grupo guerrillero Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que ha causado estragos en el país y que libró una sanguinaria guerra contra el Estado Nacional, que dejó varios civiles muertos.

Ante las polémicas declaraciones del senador Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe decidió demandarlo ante la Corte Suprema de Justicia y lo acusó de buscar en las prisiones a exguerrilleros para que le sirvieran como falsos testigos, sólo con el propósito de dañar su honor.

