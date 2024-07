¿Hay elecciones el domingo 28/07 en Venezuela o se posponen para noviembre?

"Si hay esa participación masiva, claro que la victoria sería para Edmundo González Urrutia. Pero hay que salir a votar. Este gobierno hará de todo para evitarlo", es su consigna. Luego agregó Capriles: "Hasta ahora no me he encontrado la primera persona que diga que no va a participar. ¿El gobierno se va a tirar una de último minuto? Hasta ahora nada de lo que ha hecho ha afectado la participación electoral. Yo creo que van a votar 13 millones de venezolanos, quizá más".