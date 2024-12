Grieta en la Derecha transandina: Chile Vamos vs Republicanos y la 'copia' a Milei

“La ultraderecha está confundiendo a la ciudadanía porque no quiere reforma. No quiere igualar las pensiones de mujeres y hombres. Nosotros estamos empeñados en buscar un buen acuerdo para los jubilados, es lo que el país demanda”, sostuvo el senador Iván Moreira, de la UDI.

La derecha de Chile, desunida, y avanza el liberalismo

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI que conforma Chile Vamos), Guillermo Ramírez, afirmó primero que “todas las cotizaciones deben ir a las cuentas de ahorro”, tirando por la borda cualquier fórmula que implique un reparto parcial.

Su postura claramente endureció la que optó su coalición, en medio de las críticas del Partido Republicano que acusó a Chile Vamos de estar dispuesto a “ceder” al oficialismo.

Arturo Squella, otro líder de los republicanos, cuestionó luego a sus socios ideológicos de la Derecha por dar señales de apertura a la iniciativa de Boric, el presidente de Chile de tinte izquierdista.

A sus cuestionamiento contra Chile Vamos se le unieron las de José Antonio Kast que advirtió que “Chile necesita un acuerdo en pensiones, pero no un mal acuerdo que les quite a los chilenos sus ahorros”.

Frente a la ola de críticas de su propia bancada de Derecha, el presidente de UDI (Chile Vamos) se desdijo y aclaró:

De cualquier manera con este episodio se pusieron sobre la palestra las diferencias internas en la Derecha trasandina, e incluso dentro de la misma coalición Chile Vamos.

Es que mientras algunos, con prontuario opositor como el senador de RN Rodrigo Galilea, buscan un acuerdo con el gobierno de Boric, la postura más rígida de la UDI y el Partido Republicano parece haber cerrado esa posibilidad.

Libertarios en Chile (y derecha en general) admiran a Javier Milei. Compiten José Antonio Kast y los hermanos Kaiser. ¿Quién es más cercano a Javo?

image.png José Antonio Kast en el Political Network for Values (PNfV), junto a los senadores bonaerenses Carlos Kikuchi y Sergio Vargas (Libertad Avanza).

En 2025 Chile irá a las urnas. La derecha anhela recuperar el Palacio de La Moneda, y Javier Milei es reivindicado por un abanico de referentes políticos que competirán entre sí por quién representará a los conservadores sociales y liberales económicos chilenos. En particular destacan / compiten el ya varias veces candidato presidencial José Antonio Kast y los hermanos Kaiser. Sin embargo, Axel -el más conocid- propuso a Johannes, fundador del Partido Nacional Libertario chileno. Axel dijo que Johannes representaría mejor a Milei que Kast.

Considerando que ambos colaboraron con Kast en la campaña presidencial 2021, fue una evidente declaración de competencia. Luego, aparece el interrogante: ¿Quién representaría más a Javier Milei en Chile?

