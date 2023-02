Furor por este cantante venezolano que llega al Lollapalooza

Después de su sencillo debut, Danny Ocean lanzó otros temas como 'Dembow', Vuelve' y 'Epa Wei'. Más tarde, en 2019, saldría su disco debut 54+1. Y como dato curioso, el álbum fue creado por el cantante venezolano en una habitación de su casa.

Ya en 2022, empezó una gira titulada Danny Ocean Tour, en la que se presentó en varios países.

Danny Ocean.jpg

Danny Ocean: 'Me rehúso'

Sin duda, 'Me rehúso' es el mayor éxito de Danny Ocean. Este tema musical hizo que Danny Ocean fuera nominado a múltiples premios. Y logró varias cosas, de acuerdo a lo que reseñan algunos medios:

Fue el primer cantante venezolano en alcanzar las más de mil millones de reproducciones en YouTube

Se convirtió en el primer cantante venezolano en lograr un billón de reproducciones en Spotify

También fue el tercer latino en alcanzar ese récord

Entró con su exitoso sencillo 'Me rehúso' a la lista de las 100 canciones de reguetón de todos los tiempos, raking publicado por la revista Rolling Stone.

"Me rehúso es también el tema más escuchado de la última década en la plataforma Latinoamericana de Spotify y rompió récord al convertirse en la canción latina con más semanas en la lista Top 50 Global de esa plataforma", informó en ese entonces la disquera Warner Music Latina.

Pero, ¿Cuáles es la historia detrás de 'Me rehúso? En una entrevista para 'Los 40', Danny Ocean contó que no sólo es una historia de amor, sino también de migrantes:

Se la escribí a una chica con la que estaba. Todo el mundo sabe la historia de la canción. Se la escribí a una chica con la que estaba. Todo el mundo sabe la historia de la canción.

Me tocó venir a Miami y ella le tocó quedarse. Era un regalo de San Valentín y a medida que iba escribiendo que era para ella me iba dando cuenta del contexto político que había detrás, y así salió.

Danny Ocean - Me Rehúso (Official Audio)

Cartel de Lolapalooza Argentina 2023 (incluyendo a Danny Ocean)

Como ya sabemos Danny Ocean es uno de los artistas que se presentará en la octava edición del Lollapalooza. Él estará entre los artistas encargados de abrir el evento. Pero, veamos el cartel del Lollapalooza Argentina 2023 por completo.

El primer día, viernes 17 de marzo, Drake y Rosalía deleitarán al público con sus éxitos. Ese mismo día también se presentarán el rapero argentino Trueno. Y siguen en la lista Omar Apollo, Alvaro Díaz, Dante Spinetta, Villano Antillano, entre otros.

Para el sábado 18 de marzo, encabezan el cartel Blink-182 y Tame Impala. Ese mismo día el público argentino podrá disfrutar de Jane's Addiction, cuyo vocalista (Perry Farrell) es el creador de la edición original de Lollapalooza en Chicago, Estados Unidos. También hay otros artistas que se presentarán: Yungblud, Ryan Castro y Elsa y Elmar.

Finalmente, el domingo 19 e marzo, el festival será clausurado 'nada más y nada menos' que por Billie Eilish y Lil Nas X. Ese día también recibirá a la llamada "nena de Argentina", María Becerra. Kali Uchis, Diego Torres, Tokischa, Cami, entre otros, tendrán su oportunidad de encantar al público argentino.

