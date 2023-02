"Es una cosa demente": Furor por esta travesía en Venezuela

En su cuenta de Twitter, la periodista escribió:

https://twitter.com/valendeviaje/status/1613349920261476354 Este 2023 quiero que conozcas y seas feliz en parajes nuevos, como yo, que a los 68 me lancé en tripas por el #RíoTirgua y es la cosa más demente que haya hecho junto a mi equipo, 2 días encaramados en unas tripas de carro remando como unos desaforados https://t.co/vOaBQeRKK4 pic.twitter.com/UTHIGA6qHU — Valentina Quintero (@valendeviaje) January 12, 2023

Travesía en tripa en el río Tirgua

Valentina hizo el recorrido en tripa por el río Tirgua con el equipo de Senderos Cojedes, quienes destacan que se trata de un viaje seguro y una experiencia única e irrepetible.

En esta aventura extrema pueden participar personas de cualquier parte y deben estar atentos a las publicaciones que se realizan a través de la cuenta de Instagram de Senderos Cojedes para conocer las fechas de la próxima travesía en tripa.

Esta actividad no es algo nuevo, pero sí único. Senderos Cojedes dice que este recorrido, es una tradición de más de 40 años que se convirtió en una actividad ecoturística y de aventura que se practica al aire libre.

Todo comenzó con los pescadores de la zona, quienes se lanzaban en tripa por el río para pescar. Después se unieron los muchachos de San Carlos (capital del estado Cojedes). Finalmente, cada 1ro de enero, lanzarse en tripa por el río Tirgua se convirtió en una tradición.

Pero, ¿En qué consiste? En la cuenta de Instagram de Senderos Cojedes explican que, quienes se animan a hacer este viaje, deberán descender río abajo en modalidad ‘tubing’ por las aguas del río Tirgua, de baja profundidad y con rápidos leves.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoDICwkOIb8%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGpZC38eI56VQM9eWtgONUlgqyUILgu77cOkxzlImnm0SYkYyh1ypZA0B7O8N1d7ZC5hNeO2AmUUvUKEmlXZAgrWHOtF6Nm5ZAl4t2Lk1jMwCJp45zFHVfsbavGuS2EZBETAD9u3iWiMKXdw3W016poujhkumRFTwTn92WmushpQoD3zqbNCYZD View this post on Instagram A post shared by Senderos Cojedes (@senderoscojedes)

La modalidad de la que hablan, es una versión de rafting pero en balsas individuales mejor conocidas como tripas, cauchos o neumáticos. En otros lugares del mundo donde, igualmente, se practica este deporte extremo, también se usan donas inflables.

En este caso, las personas se montan en la parte superior del neumático, que está sobre el agua, y comienzan a navegar. Comienza la aventura.

La travesía dura dos días. Se acampa una noche para realizar el recorrido en dos tramos.

El viaje de Valentina Quintero

“A mí no hay nada que me guste más que hacer algo que nunca he hecho y jamás me he montado en unas tripas por un río”, comienza diciendo Valentina Quintero en un video publicado en su canal de YouTube donde se le ve feliz. Aunque admite que también está ansiosa.

Valentina se sienta en la tripa y comienza el viaje por el río. Las aguas son frías. Hay rápidos, obstáculos, piedras, palos y árboles caídos. Hay que estar pendiente de todo. “Tienes que agacharte para que las ramas no te agarren, los brazos son para remar”, cuenta la periodista.

Eso sí, el paisaje es majestuoso, hay cascadas, el agua que viene de la montaña es cristalina. Hay mucha vegetación y en el camino encuentras remansos de agua color esmeralda.

El agua es clara, y el frío casi no lo sientes de la emoción del paisaje. El agua es clara, y el frío casi no lo sientes de la emoción del paisaje.

Río Tirgua.jpg La aventura en el río Tirgua comprende paisajes hermosísimos. / Foto: Facebook Senderos Cojedes.

Después de haber recorrido gran parte del río, llegan a ‘Las Iglesias’ el sitio donde acamparán.

Pasa la noche. Ya es el segundo día y se preparan para uno de los momentos más hermosos, atravesar el canal llamado ‘La Iglesia’, un canal entre piedras que abrió el río.

Ya cuando va terminando la travesía el bosque es menos denso. Y Valentina cansada, pero aún con la felicidad en su rostro, dice:

“Ya estamos llegando, lo que queda claro es que es una travesía fascinante, que el poder de tus brazos es fundamental, que no hay respiro, que cuando tú crees que llegó una parte tranquila, esa es donde más te tienes que cuidar. Que el peligro son los troncos, evítalos, y que te prepares para disfrutar y para estar pendiente. No bajes la guardia ni un segundo".

